H.I.G. WhiteHorse schließt H.I.G. WhiteHorse Middle Market Lending Fund IV in Höhe von 5,9 Milliarden US-Dollar ab

H.I.G. WhiteHorse hat rund 18 Milliarden US-Dollar in direkte Kreditgeschäfte in den USA investiert. Das WhiteHorse-Team hat in mehr als 285 mittelständische Unternehmen investiert, in erster Linie durch vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Darlehen, oft mit maßgeschneiderten Konditionen und konservativen Beleihungsquoten. Der Fund IV konzentriert sich auf die Vergabe von vorrangig besicherten Krediten sowohl an Sponsoren als auch an Nicht-Sponsoren, deren EBITDA im Allgemeinen zwischen 30 und 100 Millionen US-Dollar liegt.

MIAMI, 12. August 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G." oder die ‚Firma'), einer führenden globalen alternativen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, gab heute den endgültigen Abschluss des H.I.G. WhiteHorse Middle Market Lending Fund IV („Fund IV") bekannt. Der Fund IV wurde mit Vermögenswerten in Höhe von 5,9 Milliarden US-Dollar * abgeschlossen und setzt die erfolgreiche Strategie des Unternehmens fort, vorrangig besicherte Kredite im gesamten mittelständischen Markt der USA zu vergeben.

Sami Mnaymneh und Tony Tamer, H.I.G. Mitbegründer und Co-Vorstandsvorsitzende, kommentierten: „H.I.G. ist einer der größten und aktivsten Kreditinvestoren auf dem mittleren Markt, auf dem H.I.G. WhiteHorse eine etablierte Führungsposition einnimmt. Wir haben unseren Fokus auf den Mittelstand konsequent beibehalten und sind zuversichtlich, dass unsere einzigartige Plattform, die sich sowohl an Nicht-Sponsor- als auch an Sponsor-Kreditnehmer richtet, uns in diesem Bereich weiterhin auszeichnen wird."

Stuart Aronson, geschäftsführender Direktor und Geschäftsführer von H.I.G. WhiteHorse, kommentierte: „Wir glauben, dass die kommenden Jahre eine hervorragende Gelegenheit bieten werden, als wertschöpfender Finanzierungspartner sowohl für Sponsor- als auch für Nicht-Sponsor-Mittelstandsunternehmen zu fungieren, die private Fremdkapitallösungen suchen. Mit 24 Originatoren in 13 regionalen Märkten ist H.I.G. WhiteHorse gut positioniert, um für unsere Investoren einen starken und differenzierten Dealflow zu finden."

„Fund IV hat eine vielfältige Gruppe von Kommanditisten angezogen, die einen differenzierten Deal-Flow in Verbindung mit einem rigorosen „PE-Stil" des Kredit-Underwritings anstreben, der eine Absicherung nach unten mit einer attraktiven Rendite verbindet", sagte Jordan Peer Griffin, geschäftsführender Direktor und globaler Leiter der Kapitalbildung bei H.I.G. „Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Partner in unsere Fähigkeit, unsere lange Geschichte der Erzielung überragender risikobereinigter Renditen in einem sich verändernden Marktumfeld fortzusetzen."