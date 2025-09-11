TUI: Gewinnprognose 2025 auf +9 bis 11 % erhöht!
TUI AG hebt die Prognose für 2025 an und verzeichnet Rekordergebnisse in wichtigen Segmenten. Umsatz und EBIT zeigen deutliche Zuwächse, während weitere Details im August erwartet werden.
Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa
- TUI AG hebt die Prognose für das bereinigte EBIT für das Geschäftsjahr 2025 auf eine Spanne von +9 bis 11 % an (zuvor: +7 bis 10 %).
- Der Konzernumsatz zum 30. Juni 2025 beträgt 14,7 Mrd. €, was einem Anstieg von +1,0 Mrd. € entspricht.
- Das bereinigte EBIT liegt bei 199 Mio. €, was einem Anstieg von +150 Mio. € zu konstanten Wechselkursen entspricht.
- Die positiven Ergebnisse werden durch Rekordergebnisse in den Segmenten Hotels & Resorts und Kreuzfahrten unterstützt.
- TUI erwartet einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr am unteren Ende der Spanne von +5 bis 10 %.
- Weitere Details zur Geschäftsentwicklung werden am 13. August 2025 mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei TUI ist am 13.08.2025.
Der Kurs von TUI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,8800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,91 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,8340EUR das entspricht einem Minus von -0,58 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.096,65PKT (-0,91 %).
+1,04 %
-0,72 %
+1,77 %
+5,38 %
+41,77 %
-17,24 %
-33,56 %
-81,34 %
+16,40 %
ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte