S&P 500: Citi hebt das Kursziel deutlich an

"Nach den Tiefständen des Liberation Day deuteten unsere Analysen damals darauf hin, dass die Zölle das Wachstum im laufenden Jahr im schlimmsten Fall auf nahezu null drücken würden", schreibt der Stratege Scott Chronert.

Die Bank hat ihr Jahresendziel für den S&P 500 von 6.300 auf 6.600 Punkte angehoben. Das entspricht einem erwarteten Kursanstieg von rund 3 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Grundlage für die optimistischere Prognose sind erwartete Vorteile aus dem im Juli unterzeichneten US-Steuerpaket, starke Quartalsgewinne und eine verbesserte Einschätzung der Zölle.

"Seitdem unterstützen Zollverhandlungen, die Quartalsergebnisse des ersten Quartals (mit erneuertem Vertrauen in den Ausbau der KI-Infrastruktur), die Steuerreform und jetzt die Ergebnisse des zweiten Quartals höhere Gewinnerwartungen für den Index."

Die USA haben seit dem Börsentief im April mehrere Handelsabkommen angekündigt, unter anderem mit der Europäischen Union und Japan.

Darüber hinaus übertrafen die Quartalsergebnisse im zweiten Quartal überwiegend die Erwartungen. Daten von FactSet zeigen, dass fast 82 Prozent der S&P-500-Unternehmen die Analystenschätzungen übertroffen haben. Chronert betonte, dass die Unternehmensgewinne weiterhin stark bleiben sollten.

"Nach einem Jahr stetiger Abwärtskorrekturen erleben wir nun eine positive Trendwende. Wir gehen davon aus, dass die steuerlichen Aspekte des OBBBA-Gesetzes (One Big Beautiful Bill Act) im zweiten Halbjahr noch eine positive Überraschung im Vergleich zum Konsens darstellen können", meint er.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion