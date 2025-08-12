Ölpreise drehen in die Verlustzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag nicht an die leichte Erholung vom Wochenauftakt anknüpfen können. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch zulegten, drehten sie bis zum Nachmittag in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,32 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im September fiel um 49 Cent auf 63,47 Dollar.

Eine erhöhte Prognose für die Ölnachfrage durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) konnte den Preisen keinen neuen Auftrieb verleihen. Für das kommende Jahr erwarten Opec-Experten ein Wachstum der Nachfrage um täglich 1,4 Millionen Barrel, wie aus dem Monatsbericht des Ölkartells hervorgeht. Zuvor hatte die Opec nur einen Anstieg der globalen Nachfrage um 1,3 Millionen Barrel pro Tag erwartet.