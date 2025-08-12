Börsenstart USA - 12.08. - Dow Jones stark +0,51 %

Der Dow Jones steht bei 44.216,26 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +2,82 %, Goldman Sachs Group +1,80 %, Boeing +1,26 %, The Home Depot +1,24 %, American Express +1,09 %

Flop-Werte: Salesforce -2,49 %, IBM -1,39 %, NVIDIA -1,38 %, Amazon -0,90 %, Amgen -0,61 %

Der US Tech 100 steht bei 23.557,44 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +4,09 %, Microchip Technology +3,48 %, Fortinet +2,60 %, NXP Semiconductors +2,12 %, Texas Instruments +2,03 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -3,76 %, Workday (A) -2,75 %, Marvell Technology -2,39 %, Datadog Registered (A) -2,01 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,78 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.391,51 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: United Airlines Holdings +5,44 %, Delta Air Lines (DE) +4,71 %, ON Semiconductor +4,09 %, Microchip Technology +3,48 %, Unitedhealth Group +2,82 %

Flop-Werte: Cardinal Health -8,94 %, Axon Enterprise -3,76 %, McKesson -3,71 %, Albemarle -3,08 %