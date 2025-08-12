United Airlines Holdings - Aktienkurs springt nach oben +5,44 % - 12.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die United Airlines Holdings Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,44 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

United Airlines Holdings ist ein führendes Unternehmen im Luftverkehrssektor, das sich durch ein breites Streckennetz und starke Partnerschaften auszeichnet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von United Airlines Holdings einen Gewinn von +11,87 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die United Airlines Holdings Aktie damit um +2,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von United Airlines Holdings -19,24 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,22 % geändert.

United Airlines Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,17 % 1 Monat +2,48 % 3 Monate +11,87 % 1 Jahr +102,38 %

Informationen zur United Airlines Holdings Aktie

Es gibt 324 Mio. United Airlines Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,43 Mrd.EUR wert.

United Airlines Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die United Airlines Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Airlines Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.