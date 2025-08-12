Besonders beachtet!
United Airlines Holdings - Aktienkurs springt nach oben +5,44 % - 12.08.2025
Am heutigen Handelstag konnte die United Airlines Holdings Aktie bisher um +5,44 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der United Airlines Holdings Aktie.
United Airlines Holdings ist ein führendes Unternehmen im Luftverkehrssektor, das sich durch ein breites Streckennetz und starke Partnerschaften auszeichnet.
United Airlines Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.08.2025
Am heutigen Handelstag konnte die United Airlines Holdings Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,44 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von United Airlines Holdings einen Gewinn von +11,87 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche ist die United Airlines Holdings Aktie damit um +2,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von United Airlines Holdings -19,24 % verloren.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,22 % geändert.
United Airlines Holdings Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,17 %
|1 Monat
|+2,48 %
|3 Monate
|+11,87 %
|1 Jahr
|+102,38 %
Informationen zur United Airlines Holdings Aktie
Es gibt 324 Mio. United Airlines Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,43 Mrd.EUR wert.
United Airlines Holdings Aktie jetzt kaufen?
Ob die United Airlines Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Airlines Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.