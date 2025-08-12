    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    DAX, Hanesbrands & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Hanesbrands +34,01 % Nahrungsmittel Forum Nachrichten
    🥈 GEVO +28,53 % Chemie Forum Nachrichten
    🥉 Circus +28,33 % Nahrungsmittel Forum Nachrichten
    🟥 Celanese -20,97 % Chemie Forum Nachrichten
    🟥 BigBear.ai Holdings -27,78 % Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🟥 Microvast Holdings -28,21 % Elektrogeräte Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 Tilray Brands Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥈 Valneva Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥉 Newron Pharmaceuticals Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Volatus Aerospace Verkehr Forum Nachrichten
      Metaplanet Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      Plug Power Erneuerbare Energien Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 DAX 253 - Forum Nachrichten
    🥈 Rheinmetall 74 Maschinenbau Forum Nachrichten
    🥉 Tesla 50 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      Commerzbank 48 Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      Newron Pharmaceuticals 36 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      DroneShield 31 Sonstige Technologie Forum Nachrichten




    Verfasst von Markt Bote
    17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DAX, Hanesbrands & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.