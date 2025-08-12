DAX, Hanesbrands & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Hanesbrands
|+34,01 %
|Nahrungsmittel
|🥈
|GEVO
|+28,53 %
|Chemie
|🥉
|Circus
|+28,33 %
|Nahrungsmittel
|🟥
|Celanese
|-20,97 %
|Chemie
|🟥
|BigBear.ai Holdings
|-27,78 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Microvast Holdings
|-28,21 %
|Elektrogeräte
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Tilray Brands
|Pharmaindustrie
|🥈
|Valneva
|Biotechnologie
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|Pharmaindustrie
|Volatus Aerospace
|Verkehr
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
|Plug Power
|Erneuerbare Energien
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|253
|-
|🥈
|Rheinmetall
|74
|Maschinenbau
|🥉
|Tesla
|50
|Fahrzeugindustrie
|Commerzbank
|48
|Finanzdienstleistungen
|Newron Pharmaceuticals
|36
|Pharmaindustrie
|DroneShield
|31
|Sonstige Technologie
Hanesbrands
Wochenperformance: +44,95 %
Platz 1
GEVO
Wochenperformance: +59,96 %
Platz 2
Circus
Wochenperformance: +13,01 %
Platz 3
Celanese
Wochenperformance: -16,45 %
Platz 4
BigBear.ai Holdings
Wochenperformance: -34,48 %
Platz 5
Microvast Holdings
Wochenperformance: +0,92 %
Platz 6
Tilray Brands
Wochenperformance: +77,17 %
Platz 7
Valneva
Wochenperformance: +13,84 %
Platz 8
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +12,98 %
Platz 9
Volatus Aerospace
Wochenperformance: -18,13 %
Platz 10
Metaplanet
Wochenperformance: +6,32 %
Platz 11
Plug Power
Wochenperformance: +8,60 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +1,35 %
Platz 13
Rheinmetall
Wochenperformance: -14,48 %
Platz 14
Tesla
Wochenperformance: +9,02 %
Platz 15
Commerzbank
Wochenperformance: +7,52 %
Platz 16
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +12,98 %
Platz 17
DroneShield
Wochenperformance: +1,78 %
Platz 18
