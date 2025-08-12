Tui dämpft Umsatzerwartung - dafür mehr operativer Gewinn möglich

Übrigens (wie vor jedem Zahlenwerk): ich teile die hiesige Ansicht vieler NICHT, dass es ein Automatismus ist, dass der TUI Kurs am Tag der Zahlen abschmiert. Ist wie immer ein Mix aus dem was tatsächlich berichtet wurde, was erwartet wurde und was der Kurs vorher gemacht hat. Klingt wie ne Binse, aber daran hat sich mE nichts geändert.





Bei den letzten Zahlen traf eine kfr sehr gute Kursperformance (5,36 am 7. April auf 7,60 am Tag vor den Zahlen) auf ziemlich maue Buchungszahlen, die TUI berichtet hatte. Ergo eine – für mich nachvollziehbare - negative Reaktion. Konträr dazu: als TUI im Dez 2023 eine deutlich über den Erwartungen liegende Guidance für das nächste Jahr gegeben hatte, ging es deutlich nach oben. Ich beziehe mich auf die kfr Reaktion und nicht das „big picture“ seit zB 2022. Und dass ich hier selektiv Daten nehme, die in meine Storyline passen, versteht sich von selbst.





Wie sieht es jetzt aus? Vom Tief Mitte Juni ist der Kurs knapp 30% gestiegen und hat durchaus Stärke ggü dem Markt bewiesen. Und diese Kursperformance trifft jetzt genau auf was? Auf eine lediglich Bestätigung der Guidance und ein Quartalsergebnis im Rahmen der Erwartungen (inkl. Oster-Effekt)? Oder kommt hier zB ein „stark verbesserte Buchungslage, u.a. wegen Wetter in Dtl“, eine Präzisierung der Guidance, irgendwelche Boeing- und oder Marella JV News?





Wer hier also kfr urlaubsfinanzierende Trades versucht, sollte sich mE überlegen vor dem Hintergrund der jüngsten Kursperformance, ob es hier positives Überraschungspotenzial gibt oder nicht. Für die, die mit der Aktie verheiratet sind, ist das ja sowieso unerheblich. Und das mbpoll vs. Bayerjuwel Schlammcatchen wird in jedem Fall stattfinden.