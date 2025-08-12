Tui dämpft Umsatzerwartung - dafür mehr operativer Gewinn möglich
- Tui erzielt unerwartet hohe Gewinne im Urlaubsgeschäft.
- Hotels und Kreuzfahrten bringen Rekordergebnisse ein.
- Umsatzwachstum sinkt auf 5%, Gewinn steigt um 9-11%.
HANNOVER (dpa-AFX) - Beim Reisekonzern Tui wirft das Geschäft mit dem Urlaub trotz einer nicht ganz so starken Nachfrage eher mehr Gewinn ab als gedacht. Die konzerneigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffe hätten zuletzt Rekordergebnisse erzielt, teilte das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Hannover mit. In der Pauschalreise-Sparte Märkte & Airlines bleibe die Lage jedoch weiter herausfordernd.
Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September dürfte der Umsatz daher währungsbereinigt lediglich um etwa 5 Prozent statt um bis zu 10 Prozent zulegen, hieß es weiter. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) werde allerdings währungsbereinigt voraussichtlich um 9 bis 11 Prozent wachsen. Hier hatte Tui-Chef Sebastian Ebel bisher 7 bis 10 Prozent angepeilt.
Die Tui-Aktie legte in einer ersten Reaktion um 4,5 Prozent zu./stw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 31.014 auf Ariva Indikation (12. August 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -0,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,77 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,93 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +42,12 %/-9,56 % bedeutet.
Man könnte auch alternativ früh aufstehen, sich vorab Gedanken machen, was vllt vom Markt erwartet wird, was man selber erwartet und dann versuchen, eine Schnellabschätzung zu machen, um dann ggfs ab 7.30 Uhr in der Frühbörse aktiv zu werden (in beide Richtungen). Ist wohlgemerkt keine risikofreie Strategie, vor allem muss man objektiv an die Sache herangehen. Kernfokus für mich wären die Klassiker: Umsatz, EBIT, Guidance Update, Buchungsraten (ggü Vorjahr).
falls es untergegangen ist (oder ich es überlesen habe):
...MIAMI, July 29, 2025 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) today reported second quarter Earnings per Share ("EPS") of $4.41 and Adjusted EPS of $4.38. These results were better than the company's guidance due to strong close-in demand, lower costs driven primarily by timing, and favorability below the line driven primarily by the outperformance of TUI Cruises and lower net interest expense. The company is increasing its full year 2025 Adjusted EPS guidance to $15.41 to $15.55. The increase in earnings expectations is driven mainly by the stronger than expected second quarter performance, lower than expected spend, and continued favorability below the line for the remainder of the year....
Übrigens (wie vor jedem Zahlenwerk): ich teile die hiesige Ansicht vieler NICHT, dass es ein Automatismus ist, dass der TUI Kurs am Tag der Zahlen abschmiert. Ist wie immer ein Mix aus dem was tatsächlich berichtet wurde, was erwartet wurde und was der Kurs vorher gemacht hat. Klingt wie ne Binse, aber daran hat sich mE nichts geändert.
Bei den letzten Zahlen traf eine kfr sehr gute Kursperformance (5,36 am 7. April auf 7,60 am Tag vor den Zahlen) auf ziemlich maue Buchungszahlen, die TUI berichtet hatte. Ergo eine – für mich nachvollziehbare - negative Reaktion. Konträr dazu: als TUI im Dez 2023 eine deutlich über den Erwartungen liegende Guidance für das nächste Jahr gegeben hatte, ging es deutlich nach oben. Ich beziehe mich auf die kfr Reaktion und nicht das „big picture“ seit zB 2022. Und dass ich hier selektiv Daten nehme, die in meine Storyline passen, versteht sich von selbst.
Wie sieht es jetzt aus? Vom Tief Mitte Juni ist der Kurs knapp 30% gestiegen und hat durchaus Stärke ggü dem Markt bewiesen. Und diese Kursperformance trifft jetzt genau auf was? Auf eine lediglich Bestätigung der Guidance und ein Quartalsergebnis im Rahmen der Erwartungen (inkl. Oster-Effekt)? Oder kommt hier zB ein „stark verbesserte Buchungslage, u.a. wegen Wetter in Dtl“, eine Präzisierung der Guidance, irgendwelche Boeing- und oder Marella JV News?
Wer hier also kfr urlaubsfinanzierende Trades versucht, sollte sich mE überlegen vor dem Hintergrund der jüngsten Kursperformance, ob es hier positives Überraschungspotenzial gibt oder nicht. Für die, die mit der Aktie verheiratet sind, ist das ja sowieso unerheblich. Und das mbpoll vs. Bayerjuwel Schlammcatchen wird in jedem Fall stattfinden.