    Tui dämpft Umsatzerwartung - dafür mehr operativer Gewinn möglich

    Für Sie zusammengefasst
    • Tui erzielt unerwartet hohe Gewinne im Urlaubsgeschäft.
    • Hotels und Kreuzfahrten bringen Rekordergebnisse ein.
    • Umsatzwachstum sinkt auf 5%, Gewinn steigt um 9-11%.
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    HANNOVER (dpa-AFX) - Beim Reisekonzern Tui wirft das Geschäft mit dem Urlaub trotz einer nicht ganz so starken Nachfrage eher mehr Gewinn ab als gedacht. Die konzerneigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffe hätten zuletzt Rekordergebnisse erzielt, teilte das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Hannover mit. In der Pauschalreise-Sparte Märkte & Airlines bleibe die Lage jedoch weiter herausfordernd.

    Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September dürfte der Umsatz daher währungsbereinigt lediglich um etwa 5 Prozent statt um bis zu 10 Prozent zulegen, hieß es weiter. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) werde allerdings währungsbereinigt voraussichtlich um 9 bis 11 Prozent wachsen. Hier hatte Tui-Chef Sebastian Ebel bisher 7 bis 10 Prozent angepeilt.

    Die Tui-Aktie legte in einer ersten Reaktion um 4,5 Prozent zu./stw/he

    TUI

    +1,07 %
    -0,72 %
    +1,77 %
    +5,38 %
    +41,77 %
    -17,24 %
    -33,56 %
    -81,34 %
    +16,43 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 31.014 auf Ariva Indikation (12. August 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -0,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,93 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +42,12 %/-9,56 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
