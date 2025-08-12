    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    Musk droht Apple mit Klage wegen Behandlung seiner Apps

    Für Sie zusammengefasst
    • Musk wirft Apple Diskriminierung seiner Apps vor.
    • Klage gegen Apple wegen Wettbewerbsverstoß angedroht.
    • Nutzer berichten von Erfolg anderer KI-Apps im Store.
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    AUSTIN (dpa-AFX) - Tech-Milliardär Elon Musk wirft Apple eine Diskriminierung seiner Apps vor und droht mit einer Klage gegen den iPhone-Konzern. Musk kritisierte vor allem, dass Apple die Anwendungen der Online-Plattform X und des KI-Chatbots Grok nicht in redaktionell erstellte Empfehlungslisten im App Store aufnehme.

    Musk behauptete auf X auch, das Verhalten von Apple sorge dafür, dass keine andere KI-Firma außer dem ChatGPT-Entwickler OpenAI den Spitzenplatz in den Download-Charts auf der Apple-Plattform erreichen könne. Deswegen werde seine KI-Firma xAI rechtliche Schritte einleiten.

    OpenAI ist ein Partner von Apple bei Künstlicher Intelligenz auf dem iPhone. Musk spricht deshalb von einem "eindeutigen Wettbewerbsverstoß". Nutzer von X verwiesen unterdessen darauf, dass die KI-Apps Deepseek und Perplexity durchaus Spitzenpositionen in Apples App Store erklommen - und zwar nach der Vereinbarung mit OpenAI. Von Apple gab es zunächst keine Reaktion.

    Klage gegen abtrünnige Werbekunden

    Es wäre nicht das erste Mal, dass Musk versucht, mit Klagen andere Unternehmen zu einer besseren Behandlung seiner Firmen zu zwingen. Nachdem er den X-Vorläufer Twitter übernahm und die Inhalte-Regeln aufweichte, verließen viele Werbekunden die Plattform. Sie befürchteten, dass ihre Anzeigen neben extremistischen Beiträgen auftauchen. X zog später gegen mehrere Unternehmen und eine Industriegruppe vor Gericht und warf ihnen ein abgesprochenes Vorgehen vor, um der Plattform zu schaden. Der Ausgang der Verfahren ist noch offen./so/DP/jha

    Apple

    +0,19 %
    +10,64 %
    +8,56 %
    +7,20 %
    -1,99 %
    +19,20 %
    +107,66 %
    +664,86 %
    +7.666,43 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 196,5 auf Tradegate (12. August 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +10,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 2,91 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 266,00USD was eine Bandbreite von -3,15 %/+35,59 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
