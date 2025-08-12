ROUNDUP
Beteiligungsholding Indus verdient trotz Umsatzplus weniger
- Indus Holding verzeichnet Umsatzplus, Gewinn sinkt.
- Ergebnis vor Zinsen und Steuern fällt um 25%.
- Markt unsicher wegen US-Zöllen und geopolitischen Krisen.
BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die auf den Mittelstand spezialisierte Beteiligungsfirma Indus Holding hat im zweiten Quartal wegen der schwachen Wirtschaftslage in Deutschland und im Welthandel weniger verdient. Zwar legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Prozent auf 434,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sackte jedoch um gut ein Viertel auf 31,2 Millionen Euro ab. Die protektionistische US-Zollpolitik, chinesische Exportkontrollen und der schwache US-Dollar lasten derzeit auf dem Ergebnis. Unter dem Strich verdiente Indus 12,5 Millionen Euro nach 21,8 Millionen ein Jahr zuvor. Die Prognose bestätigte das Management.
"Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowohl in Deutschland als auch in wichtigen Exportmärkten litt im ersten Halbjahr 2025 unter der generellen Unsicherheit im Welthandel und den geopolitischen Krisen", sagte Vorstandschef Johannes Schmidt. Er rechnet für den Gesamtkonzern im laufenden Jahr weiter mit einem Umsatz zwischen 1,70 und 1,85 Milliarden Euro sowie einer bereinigten operativen Marge von 7,5 bis 9 Prozent.
Die Indus-Aktie rutschte am Nachmittag als einer der schwächsten Werte im SDax um gut zwei Prozent ab. Aktienexperte Andreas Lipkow zufolge sind die Marktteilnehmer skeptisch, wie sich die zukünftigen US-Extrazölle auf die Gesamtertragslage auswirken und wie groß die Auswirkungen insgesamt sein werden. Es gebe noch zu viele unbeantwortete Fragen und zugleich keine nachhaltigen Anzeichen einer Trendumkehr hierzulande. "Die wirtschaftliche Situation ist derzeit sehr fragil und das kann sich auch bei den Beteiligungen der Indus Holding bemerkbar machen."/men/mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie
Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 22,50 auf Tradegate (12. August 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um -0,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,35 %.
Die Marktkapitalisierung von INDUS Holding bezifferte sich zuletzt auf 605,15 Mio..
INDUS Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +51,11 %/+60,00 % bedeutet.
Ich für meinen Teil vermute/hoffe, dass man die gesenkte Prognose bestätigen kann. Für positive Überraschungen ist mMn nicht der Zeitpunkt. Schaut man sich z.B. die Deutsche Beteiligungs AG an, hat die ihre Prognose zum Halbjahr gesenkt, weil der Markt für den Mittelstand weiterhin schwierig ist. Ich hoffe, dass die Zölle, die ja nun sichtbarer werden, bei der Prognosesenkung eingepreist waren und es zu keiner weiteren Senkung des Ausblicks kommt. Damit wäre ich persönlich dann auch zufrieden.
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang nur daran, dass eine BG, die ich kenne, seit 2 Jahren in D solche Erwerbe beabsichtigt und bislang nicht fündig wurde. Auch dort ging es um nachhaltig sehr gut verdienende Mittelständler für KP bis 30 Mio.€. Und ich saß Anfang d.J. auf der Verkäuferseite und mein Mandant sagte: „Es geht mir doch so gut, ich habe so gute Perspektiven, warum soll ich eigentlich verkaufen????“