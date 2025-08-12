    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsINDUS Holding AktievorwärtsNachrichten zu INDUS Holding

    ROUNDUP

    Beteiligungsholding Indus verdient trotz Umsatzplus weniger

    Für Sie zusammengefasst
    • Indus Holding verzeichnet Umsatzplus, Gewinn sinkt.
    • Ergebnis vor Zinsen und Steuern fällt um 25%.
    • Markt unsicher wegen US-Zöllen und geopolitischen Krisen.
    ROUNDUP - Beteiligungsholding Indus verdient trotz Umsatzplus weniger
    Foto: INDUS Holding AG

    BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die auf den Mittelstand spezialisierte Beteiligungsfirma Indus Holding hat im zweiten Quartal wegen der schwachen Wirtschaftslage in Deutschland und im Welthandel weniger verdient. Zwar legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Prozent auf 434,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sackte jedoch um gut ein Viertel auf 31,2 Millionen Euro ab. Die protektionistische US-Zollpolitik, chinesische Exportkontrollen und der schwache US-Dollar lasten derzeit auf dem Ergebnis. Unter dem Strich verdiente Indus 12,5 Millionen Euro nach 21,8 Millionen ein Jahr zuvor. Die Prognose bestätigte das Management.

    "Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowohl in Deutschland als auch in wichtigen Exportmärkten litt im ersten Halbjahr 2025 unter der generellen Unsicherheit im Welthandel und den geopolitischen Krisen", sagte Vorstandschef Johannes Schmidt. Er rechnet für den Gesamtkonzern im laufenden Jahr weiter mit einem Umsatz zwischen 1,70 und 1,85 Milliarden Euro sowie einer bereinigten operativen Marge von 7,5 bis 9 Prozent.

    Die Indus-Aktie rutschte am Nachmittag als einer der schwächsten Werte im SDax um gut zwei Prozent ab. Aktienexperte Andreas Lipkow zufolge sind die Marktteilnehmer skeptisch, wie sich die zukünftigen US-Extrazölle auf die Gesamtertragslage auswirken und wie groß die Auswirkungen insgesamt sein werden. Es gebe noch zu viele unbeantwortete Fragen und zugleich keine nachhaltigen Anzeichen einer Trendumkehr hierzulande. "Die wirtschaftliche Situation ist derzeit sehr fragil und das kann sich auch bei den Beteiligungen der Indus Holding bemerkbar machen."/men/mis/he

    INDUS Holding

    ISIN:DE0006200108WKN:620010

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie

    Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 22,50 auf Tradegate (12. August 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um -0,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von INDUS Holding bezifferte sich zuletzt auf 605,15 Mio..

    INDUS Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +51,11 %/+60,00 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene Werte
