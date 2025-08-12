ROUNDUP 2
Mutares im ersten Halbjahr zurück in den schwarzen Zahlen
- Mutares steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr.
- Teilausstieg bei Steyr bringt dreistelligen Millionen-Gewinn.
- Fünf Verkäufe und acht Zukäufe im Portfolio erfolgreich.
(neu: Minus ausgeweitet)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Portfolioumbau von Mutares zeigt Wirkung: Im ersten Halbjahr steigerte die Beteiligungsgesellschaft Umsatz und Ergebnis deutlich und schaffte es zurück in die schwarzen Zahlen. Damit zahlte sich unter anderem der Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr aus. Das Management um Mutares-Lenker Robin Laik sieht sich auf Kurs zu seinem Umsatzziel für das Jahr - und zeigt sich auch ermutigt mit Blick auf das operative Ergebnis. An der Börse sorgte der Halbjahresbericht vom Dienstag nur vorübergehend für Kursauftrieb.
Die im SDax gelistete Aktie notierte am Nachmittag nach einem anfänglichen Kursplus von bis zu fünf Prozent zuletzt gut vier Prozent im Minus. Damit stockt die jüngste Erholung. Erst Anfang August war der Kurs bei 23,60 Euro auf ein Tief seit Ende 2024 gefallen, als bekannt wurde, dass Mutares Ärger mit der Finanzaufsicht Bafin hat. Diese hat eigenen Angaben zufolge wegen konkreter Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften eine Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht für 2023 eingeleitet.
Probleme hatte es für Mutares bereits im Frühjahr gegeben, da musste die Gesellschaft die Vorlage ihres testierten Konzern- und Jahresabschlusses für 2024 verschieben, weil ihr Wirtschaftsprüfer wegen "komplexer Sondersachverhalte" nicht planmäßig fertig geworden war. Wegen der verspäteten Bilanzvorlage flog Mutares vorübergehend aus dem Kleinwerte-Index SDax, in den die Gesellschaft im Juni wieder zurückkehrte. Mittlerweile ist auch die Kursbilanz für 2025 wieder klar positiv, dank der aktuellen Gewinne beträgt das Plus seit dem Jahreswechsel nun gut ein Fünftel.
Mutares ist eigenen Angaben zufolge auf die Übernahme von Unternehmen und Konzernteilen "in herausfordernden Situationen" spezialisiert. Die Gesellschaft baut ihre Portfoliounternehmen dann so weit um, dass sie auf einen "stabilen Pfad profitablen Wachstums" finden sollen. Im Idealfall kann sich Mutares so gewinnbringend vom jeweiligen Unternehmen wieder trennen. So brachte etwa der im April erfolgte Teilverkauf des Motorenherstellers Steyr Mutares einen dreistelligen Millionengewinn, nachdem die Aktien der Österreicher zwischenzeitlich massiv von der Fantasie rund ums Trendthema Rüstung profitiert hatten.
Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre der Mutares-Holding im ersten Halbjahr 289 Millionen Euro Überschuss, wie das Unternehmen am Dienstag in München weiter mitteilte. Ein Jahr zuvor war noch ein Verlust von minus 156 Millionen Euro angefallen.
Insgesamt schloss Mutares in den ersten sechs Monaten 2025 fünf Verkäufe in seinem Portfolio ab, dem standen acht Zukäufe gegenüber. Neben Buderus Edelstahl kamen unter anderem der Logistikdienstleister GDL und der auf Fahrzeuge und Produkte im Bereich Brandbekämpfung spezialisierte Hersteller Magirus hinzu. Im Juni unterzeichnete Mutares zudem eine Vereinbarung über die Akquisition des Continental-Trommelbremsenwerks in Italien.
Unterdessen lief es auch im Tagesgeschäft der Portofoliounternehmen besser als vor einem Jahr. Der Erlös kletterte um rund ein Fünftel auf gut 3,1 Milliarden Euro. Auf Jahressicht soll dieser Wert der bestätigten Prognose zufolge auf 6,5 bis 7,5 Milliarden Euro klettern.
Beim operativen Ergebnis will Mutares ein "mindestens deutlich positives Niveau" erreichen, nachdem hier 2024 rund 117 Millionen Euro erzielt worden waren. In den ersten sechs Monaten war das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 598 Millionen Euro angeschwollen, nachdem im Vorjahr hier noch knapp 72 Millionen Euro zu Buche gestanden hatten. Der Anstieg resultierte laut Mutares unter anderem aus einem Einmaleffekt durch eine Kompensationszahlung im Zusammenhang mit einem Portfoliounternehmen./tav/mne/mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 17.155 auf Ariva Indikation (12. August 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +12,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,24 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 591,75 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +31,91 %/+67,56 % bedeutet.
So wie der Kurs sich heute bewegt gab es gestern offenbar schon den Vorschuß auf die Halbjahresergebnisse.
Die sind für die Holding erwartungsgemäß gut und liegen bereits bei der Hälfte der von Mutares genannten Jahresziele. Geholfen hat in H1 Steyr Motors, also benötigt es für H2 noch einen Exit vergleichbarer Qualität, wenn man von gleichen Consultingeinahmen und gleichem Kostenverlauf ausgeht.
Für den Konzern sieht es durchwachsener aus. 598Mio€ EBITDA sieht erst mal gut aus, aber mit Bargain Purchase von 533Mio liegt der adjusted EBITDA bei -88Mio€. Mutares spricht nicht mehr von positiven adj. EBITDA wie früher, sondern nur noch von Verbesserung bis zum Jahresende. Das scheint sinnvoll, da die Neuerwerbungen den Wert des BP weiter erhöhen werden.
Die Abschreibungen sind um ca. 30% gestiegen. Die Verschuldung ist im Wesentlichen gleichgeblieben, aber hoch. Das Eigenkapital ist von 15% aus 18% gestiegen, nach Abzug der Juli Dividende auf 17%, also durchaus noch verbesserungswürdig. Die Zahlungsmittel mit 431Mio€, noch ohne Dividendenabzug, trotzdem gut vorzeigbar. Das Gesamtergebnis des Konzerns von 256Mio€ kommt überwiegend dem EK zugute.
Die beiden Jahresziele die Mutares genannt hat, Umsatz für den Konzern von 6.500Mio bis 7.500Mio€ und für die Holding den Gewinn von 130 Mio. bis EUR 160Mio€ sind sicher erreichbar und absichtlich so gewählt. Interessanter ist allerdings der Rest der G&V. Klar ist allerdings es braucht in H2 noch Exitegewinne von ca. 100Mio€ (notfalls mit Steyr). Die Ziele für 2026 betrachte ich genauer, wenn 2025 vorbei ist.
Kurz zu Steyr Motors. Wurde in H1 entkonsolidiert. Entkonsolidierungsgewinn war 137Mio€ davon Bruttoerlöse aus Aktienverkäufen in H1 von 112Mio. Steyr Motors wird jetzt nicht mehr als Beteiligung, sondern als Finanzanlage geführt. Der at equity value entspricht ab jetzt (in diesem Fall, AG) dem Börsenwert (z.Zt. 23%) und steht zum Q2 Ende mit 73,9Mio€, als potentielle EXIT-Erlöse sehr liquide, in den Büchern.
H1 Bericht download:
https://ir.mutares.com/wp-content/uploads/2025/08/Mutares_Halbjahresfinanzbericht_2025_safe.pdf
Die permanenten Quatsch-Vergleiche mit Wirecard, egal ob von selbsternannten Börsenexperten oder Foristen, kann ich auch nicht mehr hören.
Das sieht doch selbst der Blindeste auf den ersten Blick Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif, wenn (falls) er die BAFIN Meldung gelesen hat und nur minimalste Buchhaltungskenntnisse besitzt, um was es hier geht.
Wer das nicht drauf hat, möge bitte schweigen.
Und NEIN, Laumann ist kein Agent des russischen Militärgeheimdienstes, der Bankbestätigungen aus Manila fälschen oder Geldwäsche über Mauritius betreiben muß.
Ab hier nur für Leute, die sich noch für Details interessieren.
Es geht um 2 Themen im GB 2023
1.Bafin geht Hinweisen nach, wobei Forderungen an verbundene Unternehmen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr fehlerhaft sein könnten. Der vermutete Fehler besteht darin, daß sie nicht, wie erforderlich, separat vermerkt wurden.
Mutares erklärt, daß diese Forderungen alle innerhalb eines Jahres fällig wären, jedoch ein Teil aufgrund der Finanzlage einiger Unternehmen erst später vereinnahmt werden können. (In Summe geht es angeblich um 203Mio€.)
Ob hierzu Details ausgewiesen werden müssen wird Prüfungsgegenstand.
2.Möglicherweise fehlerhafte Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht. Die BAFIN bezieht sich darauf daß im Prognosebericht nur Ertragskennzahlen enthalten sind und keine Aussagen zur Vermögens- und Finanzlage.
Mutares verweist auf das mit Unsicherheiten behaftete Geschäftsmodell und die Risikohinweise dazu im Geschäftsbericht und wertet das als ausreichend.
Ob sich die BAFIN dieser Meinung anschließen kann, ist offen.
Mutares erklärt glaubhaft: “Die Prüfung betrifft ausdrücklich keine Finanzkennzahlen der Gesellschaft aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und hat insbesondere keine Auswirkungen auf den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn.“
Da keine Korrekturen in der Bilanz und der G&V erforderlich werden ist selbst wenn die BAFIN die Berichte als fehlerhaft bezeichnen sollte, mit maximal einem geringen Bußgeld zu rechnen.
Die BAFIN muß dem nachgehen und das auch öffentlich berichten. Dazu sind sie verpflichtet. Daß diese Meldung eine derartige Resonanz bekommt, ist dem leider üblichen Übertreibungsjournalismus geschuldet, bis hin zu Horrorvergleichen für mehr Clicks.
Soweit die bisher bekannten Fakten. Sie sind zwar sachlich unbedeutend aber nicht komplett irrelevant. Man muß sie nur richtig einordnen.
sollte sich von der Börse verabschieden.