    ROUNDUP

    IT-Dienstleister Cancom rutscht in die Verlustzone - Aktie unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Cancom verzeichnete im Q2 424.000 Euro Verlust.
    • Umsatz fiel um 0,4 % auf 393,2 Millionen Euro.
    • Prognose für Gesamtjahr wurde nach unten korrigiert.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat im schwachen Branchenumfeld im zweiten Quartal rote Zahlen erwirtschaftet. Der auf die Aktionäre entfallende Verlust lag bei rund 424.000 Euro, wie das SDax -Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Cancom noch einen Gewinn von 7,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen hatte bereits vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft vorgelegt, die enttäuschend ausgefallen waren. Die Kundenzurückhaltung insbesondere im Mittelstand hielt auch im zweiten Quartal an. Vor allem in Deutschland lief es schlecht. Mit den Eckdaten Ende Juli hatte Cancom auch den Ausblick gestutzt. Die vorläufigen Zahlen und die gesenkte Prognose bestätigte das Management mit dem Halbjahresbericht.

    Der Umsatz fiel im zweiten Quartal leicht um 0,4 Prozent auf 393,2 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sackte um über ein Drittel auf 15,7 Millionen Euro ab. Im Gesamtjahr peilt das Management 1,65 bis 1,75 Milliarden Euro Umsatz an sowie ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 100 bis 110 Millionen Euro.

    Die Cancom-Aktie verlor am Nachmittag als einer der schwächsten SDax-Werte knapp fünf Prozent./men/stk/he

    CANCOM SE

    -5,30 %
    +4,19 %
    -12,73 %
    -17,31 %
    -23,06 %
    -32,27 %
    -53,58 %
    +43,33 %
    +614,51 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,51 % und einem Kurs von 22,30 auf Tradegate (12. August 2025, 16:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um +4,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 702,79 Mio..

    CANCOM SE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +11,86 %/+65,55 % bedeutet.




    Community Beiträge zu CANCOM SE - 541910 - DE0005419105

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
