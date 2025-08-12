ROUNDUP
IT-Dienstleister Cancom rutscht in die Verlustzone - Aktie unter Druck
- Cancom verzeichnete im Q2 424.000 Euro Verlust.
- Umsatz fiel um 0,4 % auf 393,2 Millionen Euro.
- Prognose für Gesamtjahr wurde nach unten korrigiert.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat im schwachen Branchenumfeld im zweiten Quartal rote Zahlen erwirtschaftet. Der auf die Aktionäre entfallende Verlust lag bei rund 424.000 Euro, wie das SDax -Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Cancom noch einen Gewinn von 7,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen hatte bereits vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft vorgelegt, die enttäuschend ausgefallen waren. Die Kundenzurückhaltung insbesondere im Mittelstand hielt auch im zweiten Quartal an. Vor allem in Deutschland lief es schlecht. Mit den Eckdaten Ende Juli hatte Cancom auch den Ausblick gestutzt. Die vorläufigen Zahlen und die gesenkte Prognose bestätigte das Management mit dem Halbjahresbericht.
Der Umsatz fiel im zweiten Quartal leicht um 0,4 Prozent auf 393,2 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sackte um über ein Drittel auf 15,7 Millionen Euro ab. Im Gesamtjahr peilt das Management 1,65 bis 1,75 Milliarden Euro Umsatz an sowie ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 100 bis 110 Millionen Euro.
Die Cancom-Aktie verlor am Nachmittag als einer der schwächsten SDax-Werte knapp fünf Prozent./men/stk/he
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,51 % und einem Kurs von 22,30 auf Tradegate (12. August 2025, 16:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um +4,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,73 %.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 702,79 Mio..
CANCOM SE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +11,86 %/+65,55 % bedeutet.
Zweitens sind die Abschreibungen deutlich höher als die Erhaltungsinvestitionen. Im Endeffekt ist das Geschäft von CANCOM ja nicht kapitalintensiv. Das sieht man am freien Cashlow. Dieser dürfte dieses Jahr bei rund € 100 Mio liegen. Und das bei einer Marktkapitalisierung von € 700 Mio.
CANCOM kann quasi jedes Jahr 10% der Aktien zurückkaufen und € 1,00 Dividende ausschütten.
Außerdem war das Q3 gar nicht schlecht. Immerhin € 31,0 Mio EBITDA versus € 25,8 Mio im Q2. Und das in diesem Umfeld…
Dazu Primepulse als Großaktionär. Die verticken die Bude eh innerhalb von 24-36 Monaten. Und sicher nicht zu € 30 oder € 40.
Bedeutet für Cancom und Co noch 2-3 schwächere Quartalsmeldungen. Aber die Frage ist was der Markt antizipiert. Insofern muss der Kurs nicht zwingend unter 20 € fallen, falls der Markt schon auf die wahrscheinlich wieder steigenden Gewinne ab Q4/25 und dann 2026 schaut.
KGV jetzt über 20, cashbereinigt vielleicht 17. So wirklich günstig ist das immernoch nicht.