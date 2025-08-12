Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.08.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +7,06 %
Platz 1
Performance 1M: -15,04 %
SAP
Tagesperformance: -5,84 %
Platz 2
Performance 1M: -3,61 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 3
Performance 1M: +9,31 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 4
Performance 1M: +1,06 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 5
Performance 1M: -18,23 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 6
Performance 1M: -7,05 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 7
Performance 1M: -2,12 %
Airbus
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 8
Performance 1M: -3,03 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 9
Performance 1M: +0,23 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 10
Performance 1M: -1,19 %
Henkel VZ
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 11
Performance 1M: +3,57 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 12
Performance 1M: +3,61 %
