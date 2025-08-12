Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Nemetschek
Tagesperformance: -10,71 %
Tagesperformance: -10,71 %
Platz 1
Performance 1M: +8,47 %
Performance 1M: +8,47 %
IONOS Group
Tagesperformance: -6,93 %
Tagesperformance: -6,93 %
Platz 2
Performance 1M: +1,60 %
Performance 1M: +1,60 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +6,87 %
Tagesperformance: +6,87 %
Platz 3
Performance 1M: -15,04 %
Performance 1M: -15,04 %
SAP
Tagesperformance: -5,80 %
Tagesperformance: -5,80 %
Platz 4
Performance 1M: -3,61 %
Performance 1M: -3,61 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -5,31 %
Tagesperformance: -5,31 %
Platz 5
Performance 1M: -13,45 %
Performance 1M: -13,45 %
United Internet
Tagesperformance: -4,47 %
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 6
Performance 1M: +6,29 %
Performance 1M: +6,29 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -3,78 %
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 7
Performance 1M: -19,35 %
Performance 1M: -19,35 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 8
Performance 1M: -7,05 %
Performance 1M: -7,05 %
TeamViewer
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 9
Performance 1M: -3,77 %
Performance 1M: -3,77 %
Formycon
Tagesperformance: -3,61 %
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 10
Performance 1M: -13,87 %
Performance 1M: -13,87 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,41 %
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 11
Performance 1M: -6,93 %
Performance 1M: -6,93 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 12
Performance 1M: -19,16 %
Performance 1M: -19,16 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 13
Performance 1M: +3,16 %
Performance 1M: +3,16 %
Nagarro
Tagesperformance: -2,67 %
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 14
Performance 1M: -4,76 %
Performance 1M: -4,76 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 15
Performance 1M: -7,67 %
Performance 1M: -7,67 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 16
Performance 1M: -12,79 %
Performance 1M: -12,79 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte