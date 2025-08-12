Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.08.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SAP
Tagesperformance: -5,80 %
Platz 1
Performance 1M: -3,61 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 2
Performance 1M: -18,23 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 3
Performance 1M: -7,05 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 4
Performance 1M: -0,60 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 5
Performance 1M: -2,12 %
Stellantis
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 6
Performance 1M: -6,30 %
Airbus
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 7
Performance 1M: -3,03 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 8
Performance 1M: +0,23 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 9
Performance 1M: +3,61 %
