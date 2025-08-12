Euro legt zu - Dollar nach US-Inflationsdaten unter Druck

Gold und Silber geben heute stark nach und die Minen sind unverändert …. Was man daraus schlussfolgern kann, ist jedem selbst überlassen .

ich habe ja alles in ETF und Fonds angelegt . Heute habe ich mir tatsächlich zwei Explorer ins Depot gelegt . 😅

Silver X Mining

first Mining Gold

beide wurden vor kurzen auf der pusher Seite 1000 Bagger besprochen . Er spricht ja nicht über den Namen , aber anhand der Minen , der Charts und sonstige Angaben , kann man es rausfinden .

Ich halte ja nicht so viel von Einzelinvest in Explorer , aber die meisten Werte , selbst im Junior Miner , sind halt Juniors ( 😂sagt ja der Name ) Nur so viel investiert , dass sogar ein Totalverlust zwar schmerzt und nervt , aber nicht mehr als ein blaues Auge . Vielleicht kommen , sollte es nochmals korrigieren …1-2 Werte dazu . Schauen wir mal .

Es läuft zur Zeit so gut , da wird man schon etwas mutiger , spooky 😂