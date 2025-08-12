    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    App-Store-Zoff

    Elon Musk droht Apple mit Mega-Klage – und die könnte richtig wehtun!

    Der Technologieanalyst Dan Ives von Wedbush Securities warnt, dass die von Elon Musk angedrohten Klagen gegen Apple erheblichen Schaden anrichten könnten.

    App-Store-Zoff - Elon Musk droht Apple mit Mega-Klage – und die könnte richtig wehtun!
    Der Tesla- und xAI-Chef wirft dem iPhone-Konzern vor, im App Store Konkurrenten seines KI-Chatbots Grok systematisch zu benachteiligen und bevorzugt OpenAI zu fördern. Musk kündigte an, "unverzüglich rechtliche Schritte" einzuleiten.

    In Beiträgen auf seiner Plattform X kritisierte Musk, dass X und Grok nicht in Apples "Must-Have"-Rubrik auftauchen, obwohl X weltweit die meistgenutzte Nachrichten-App und Grok auf Platz fünf aller Apps stehe. Er sprach von einem "klaren Verstoß gegen das Kartellrecht".

    Apple hat seit Juni 2024 eine Partnerschaft mit OpenAI, um ChatGPT tief in iOS, iPadOS und macOS zu integrieren. ChatGPT belegt derzeit Platz eins unter den kostenlosen Apps im US-Store. Laut Ives ist die Platzierung im App Store "die Lebensader" für KI-Chatbots.

    "Musk ist ein CEO in Kriegszeiten, der alles auf xAI und Grok setzt", sagte Ives gegenüber CNBC und weiter: 

    "Das ist ein gewaltiger Schuss vor den Bug von Apple und mit Musks Einfluss kann sich das zu einer großen Dynamik entwickeln."

    Die Apple-Aktie liegt seit Jahresbeginn mehr als neun Prozent im Minus. Tesla hat im selben Zeitraum etwa doppelt so viel an Boden verloren – belastet durch zunehmenden Wettbewerb und die schwache Nachfrage nach Elektro-Autos.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Nicolas Ebert
