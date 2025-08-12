Deutsches Drohnen-Start-up Quantum Systems könnte Bewertung bald verdreifachen

Das Unternehmen mit rund 700 Mitarbeitern hat sich auf Drohnen spezialisiert, die sowohl in der Landwirtschaft als auch in der militärischen Aufklärung zum Einsatz kommen. Quantum Systems ist vor allem für seine Aufklärungsdrohnen für Streitkräfte bekannt, die mittlerweile den Großteil des Geschäfts ausmachen.

Quantum Systems ist im Bereich der militärischen und zivilen Drohnentechnologie tätig und konnte bereits 2025 den Status eines "Unicorns" erreichen – ein Start-up mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde US-Dollar. Die Firma profitiert vom aktuellen Verteidigungsboom am Kapitalmarkt.

Wie das Handelsblatt kürzlich berichtete, erwägen mehrere Investoren, ihre Anteile an Quantum Systems auszubauen und in einer weiteren Finanzierungsrunde einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag in das Start-up zu investieren. Die Unternehmensbewertung könnte dabei auf stolze drei Milliarden Euro steigen – nur wenige Monate nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde im Mai 2025, bei der Quantum Systems bereits 160 Millionen Euro einwarb.

Das junge Unternehmen wächst derzeit mit atemberaubender Geschwindigkeit. In diesem Jahr rechnet man mit einem Umsatz von mehr als 250 Millionen Euro – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 113 Millionen Euro im Vorjahr. Vor Steuern und Abschreibungen (EBIT) erwartet das Unternehmen ein positives Ergebnis im zweistelligen Millionenbereich.

Die nächste große Expansionsphase für Quantum Systems. soll über die Softwareplattform "Mosaic" erfolgen. Diese soll es ermöglichen, unbemannte Systeme über verschiedene Domänen hinweg zu steuern und zu koordinieren. Zudem plant Quantum Systems, in naher Zukunft auch Unterwasserdrohnen für den maritimen Einsatz anzubieten.

Mit Investoren wie Balderton Capital, HV Capital und Project A sowie strategischen Partnern wie Airbus und Hensoldt ist Quantum Systems bestens aufgestellt, um sein Wachstum fortzusetzen und auch international weiter Fuß zu fassen. Die Bedingungen dazu scheinen derzeit ideal zu sein .Im ersten Halbjahr 2025 floss Berichten zufolge jeder fünfte Euro, der in ein deutsches Start-up investiert wurde, in Unternehmen der Verteidigungsbranche.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



