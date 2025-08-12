Studie zum Umbau der Häfen für die Energiewende

BREMEN (dpa-AFX) - Das Bundeswirtschaftsministerium lässt mit einer Studie prüfen, wie norddeutsche Häfen für die Energiewende umgerüstet werden können. "Dafür werden dann auch Milliarden Investitionen notwendig werden, über einen Zeitraum von zehn Jahren", sagte der Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft und den Tourismus, Christoph Ploß, bei einem Besuch in Bremen. "Der Bund kann sich daran beteiligen und wird sich auch dann daran beteiligen."

Die Studie soll den Bedarf und die Perspektive der einzelnen Häfen als künftige Energie-Drehkreuze aufzeigen. Bremerhaven könnte etwa ein wichtiger Umschlagplatz für Wasserstoff oder für klimafreundliche Kraftstoffe wie Methanol oder auch E-Fuels werden, meinte Ploß. Der Umbau der Häfen soll möglichst bald beginnen. "Das ist auch mein explizites Ziel in dieser Legislaturperiode, da diese Investitionen in die Wege zu leiten."