Analyst: Fed könnte Zinsen vor Jahresende dreimal senken

Der Bericht löste einen deutlichen Auftrieb an den Börsen aus: Terminkontrakte auf die großen US-Aktienindizes schnellten nach der Veröffentlichung in die Höhe, da die neuen Daten den Anlegern Hoffnung gaben, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen noch vor Jahresende nicht nur einmal, sondern gleich dreimal senken könnte.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Wahrscheinlichkeiten für Zinssenkungen laut CME FedWatch Tool im Vergleich zu Montag:

September: 91,8 Prozent (vorher 85,9 Prozent )

Oktober: 66,3 Prozent (vorher 55,1 Prozent )

Dezember: 56,7 Prozent (vorher 45 Prozent )

Allerdings war der Bericht nicht makellos: Die Kerninflation (ohne Energie- und Lebensmittelpreise) legte stärker zu als erwartet – um 3,1 Prozent statt den prognostizierten 3,0 Prozent.

Alexandra Wilson-Elizondo (Goldman Sachs Asset Management) meint zum US-Inflationsbericht: "Die Daten stützen die Sicht, dass der Einfluss der Zölle auf das Preisniveau wohl nur vorübergehend ist. Unternehmen gleichen Kostensteigerungen durch Lagerabbau und vorsichtige Preisanpassungen aus."

Und Skyler Weinand (Regan Capital)meint, dass die Fed jetzt den US-Leitzins senken sollte: "Die CPI-Zahlen sind mild genug, um der Fed grünes Licht für eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte im September zu geben – möglicherweise sogar 50 Basispunkte. Zusammen mit schwachen Arbeitsmarktdaten aus Juli ist der Weg zu niedrigeren Zinsen geebnet."

Art Hogan (B. Riley Wealth) geht sogar davon aus, dass die Fed in diesem Jahr noch dreimal senken könnte: "Der Bericht entspricht im Wesentlichen den Erwartungen. Kernwaren treiben den Index, während Energie- und Mietkosten dämpfend wirken. Wahrscheinlich wird die Fed die Zinsen bei den nächsten drei Sitzungen senken. Der Markt kann sich nun möglichen Handelsabkommen zuwenden."

Eine Senkung des US-Leitzinses würde dem Markt zusätzlichen Schub geben, wie auch die ersten Kursreaktionen des marktbreiten S&P 500 am Dienstag zeigte.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion