    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Rallye geht weiter

    893 Aufrufe 893 0 Kommentare 0 Kommentare

    Analyst: Fed könnte Zinsen vor Jahresende dreimal senken

    Der Markt hat den US-Inflationsbericht vom Dienstag ausgesprochen positiv aufgenommen. Analysten sind sich sicher, dass nun für eine US-Leitzinssenkung der Weg frei ist.

    Für Sie zusammengefasst
    Rallye geht weiter - Analyst: Fed könnte Zinsen vor Jahresende dreimal senken
    Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

    Das Bureau of Labor Statistics meldete, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) im Juli gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent gestiegen ist – etwas weniger als die von Dow Jones erwarteten 2,8 Prozent.

    Der Bericht löste einen deutlichen Auftrieb an den Börsen aus: Terminkontrakte auf die großen US-Aktienindizes schnellten nach der Veröffentlichung in die Höhe, da die neuen Daten den Anlegern Hoffnung gaben, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen noch vor Jahresende nicht nur einmal, sondern gleich dreimal senken könnte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    5.946,35€
    Basispreis
    4,31
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.000,00€
    Basispreis
    4,38
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Wahrscheinlichkeiten für Zinssenkungen laut CME FedWatch Tool im Vergleich zu Montag:

    September: 91,8 Prozent (vorher 85,9 Prozent )

    Oktober: 66,3 Prozent (vorher 55,1 Prozent )

    Dezember: 56,7 Prozent (vorher 45 Prozent )

    Allerdings war der Bericht nicht makellos: Die Kerninflation (ohne Energie- und Lebensmittelpreise) legte stärker zu als erwartet – um 3,1 Prozent statt den prognostizierten 3,0 Prozent. 

    Alexandra Wilson-Elizondo (Goldman Sachs Asset Management) meint zum US-Inflationsbericht: "Die Daten stützen die Sicht, dass der Einfluss der Zölle auf das Preisniveau wohl nur vorübergehend ist. Unternehmen gleichen Kostensteigerungen durch Lagerabbau und vorsichtige Preisanpassungen aus."

    Und Skyler Weinand (Regan Capital)meint, dass die Fed jetzt den US-Leitzins senken sollte: "Die CPI-Zahlen sind mild genug, um der Fed grünes Licht für eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte im September zu geben – möglicherweise sogar 50 Basispunkte. Zusammen mit schwachen Arbeitsmarktdaten aus Juli ist der Weg zu niedrigeren Zinsen geebnet."

    Art Hogan (B. Riley Wealth) geht sogar davon aus, dass die Fed in diesem Jahr noch dreimal senken könnte: "Der Bericht entspricht im Wesentlichen den Erwartungen. Kernwaren treiben den Index, während Energie- und Mietkosten dämpfend wirken. Wahrscheinlich wird die Fed die Zinsen bei den nächsten drei Sitzungen senken. Der Markt kann sich nun möglichen Handelsabkommen zuwenden."

    Eine Senkung des US-Leitzinses würde dem Markt zusätzlichen Schub geben, wie auch die ersten Kursreaktionen des marktbreiten S&P 500 am Dienstag zeigte.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6768,33Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rallye geht weiter Analyst: Fed könnte Zinsen vor Jahresende dreimal senken Der Markt hat den US-Inflationsbericht vom Dienstag ausgesprochen positiv aufgenommen. Analysten sind sich sicher, dass nun für eine US-Leitzinssenkung der Weg frei ist.