Source Agriculture Corp kündigt Namensänderung in Source Agriventures Inc. an.

Carson City, Nev. (ots/PRNewswire) - Source Agriculture Corp freut sich bekannt

zu geben, dass es offiziell seinen Namen in Source Agriventures Inc. geändert

hat. Der neue Name spiegelt die Entwicklung des Unternehmens zu einem führenden

Unternehmen der modernen Landwirtschaft wider, das in Projekte für erneuerbare

Energien, revolutionäre Agrartechnologie und die Zukunft der nachhaltigen

Landwirtschaft investiert.



Als Source Agriventures Inc. wird das Unternehmen sein Engagement für die

Nahrungsmittelproduktion durch regenerative Landwirtschaft fortsetzen,

Möglichkeiten für Kohlenstoffgutschriften entwickeln und Pionierarbeit bei

Investitionen in Wasserressourcen durch Landwirtschaft leisten. Diese neue

Identität spiegelt den innovativen Geist wider, der das Unternehmen antreibt,

die Landwirtschaft zu modernisieren und widerstandsfähige, klimafreundliche

Werte für Gemeinden und Investoren gleichermaßen zu schaffen.



Kontakt:



Info@sourceagriventures.com View original

content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/source-agriculture-corp

-kundigt-namensanderung-in-source-agriventures-inc-an-302524300.html



