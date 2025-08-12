Source Agriculture Corp kündigt Namensänderung in Source Agriventures Inc. an.
Carson City, Nev. (ots/PRNewswire) - Source Agriculture Corp freut sich bekannt
zu geben, dass es offiziell seinen Namen in Source Agriventures Inc. geändert
hat. Der neue Name spiegelt die Entwicklung des Unternehmens zu einem führenden
Unternehmen der modernen Landwirtschaft wider, das in Projekte für erneuerbare
Energien, revolutionäre Agrartechnologie und die Zukunft der nachhaltigen
Landwirtschaft investiert.
Als Source Agriventures Inc. wird das Unternehmen sein Engagement für die
Nahrungsmittelproduktion durch regenerative Landwirtschaft fortsetzen,
Möglichkeiten für Kohlenstoffgutschriften entwickeln und Pionierarbeit bei
Investitionen in Wasserressourcen durch Landwirtschaft leisten. Diese neue
Identität spiegelt den innovativen Geist wider, der das Unternehmen antreibt,
die Landwirtschaft zu modernisieren und widerstandsfähige, klimafreundliche
Werte für Gemeinden und Investoren gleichermaßen zu schaffen.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4483463-1&h=3836307938&u=https%3A%2F%2Fc212.
net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4483463-1%26h%3D3111005928%26u%3Dhttps%
253A%252F%252Fwww.sourceagriventures.com%252F%26a%3Dwww.sourceagriventures.com&a
=www.sourceagriventures.com
Kontakt:
Info@sourceagriventures.com View original
content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/source-agriculture-corp
-kundigt-namensanderung-in-source-agriventures-inc-an-302524300.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174163/6095530
OTS: Source Agriculture Corp
