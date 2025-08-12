    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Source Agriculture Corp kündigt Namensänderung in Source Agriventures Inc. an.

    Carson City, Nev. (ots/PRNewswire) - Source Agriculture Corp freut sich bekannt
    zu geben, dass es offiziell seinen Namen in Source Agriventures Inc. geändert
    hat. Der neue Name spiegelt die Entwicklung des Unternehmens zu einem führenden
    Unternehmen der modernen Landwirtschaft wider, das in Projekte für erneuerbare
    Energien, revolutionäre Agrartechnologie und die Zukunft der nachhaltigen
    Landwirtschaft investiert.

    Als Source Agriventures Inc. wird das Unternehmen sein Engagement für die
    Nahrungsmittelproduktion durch regenerative Landwirtschaft fortsetzen,
    Möglichkeiten für Kohlenstoffgutschriften entwickeln und Pionierarbeit bei
    Investitionen in Wasserressourcen durch Landwirtschaft leisten. Diese neue
    Identität spiegelt den innovativen Geist wider, der das Unternehmen antreibt,
    die Landwirtschaft zu modernisieren und widerstandsfähige, klimafreundliche
    Werte für Gemeinden und Investoren gleichermaßen zu schaffen.

    https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4483463-1&h=3836307938&u=https%3A%2F%2Fc212.
    net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4483463-1%26h%3D3111005928%26u%3Dhttps%
    253A%252F%252Fwww.sourceagriventures.com%252F%26a%3Dwww.sourceagriventures.com&a
    =www.sourceagriventures.com

    Kontakt:

    Info@sourceagriventures.com View original
    content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/source-agriculture-corp
    -kundigt-namensanderung-in-source-agriventures-inc-an-302524300.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174163/6095530
    OTS: Source Agriculture Corp



