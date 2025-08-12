DZ BANK stuft Zalando auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Zalando von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul riet am Dienstag nach den Zahlen für das zweite Quartal, Kursrückschläge zum Kauf zu nutzen. Die Wachstumstreiber seien intakt. Das Kundenwachstum des Online-Modehändlers sei solide gewesen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 22,96EUR auf Tradegate (12. August 2025, 17:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
