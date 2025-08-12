Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 12.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.355,88USD pro Feinunze und notiert damit +0,51 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 37,97USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,98 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,34USD und verzeichnet ein Minus von -0,52 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,49USD und verzeichnet ein Minus von -0,78 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.134,00 USD -1,52 % Platin 1.339,00 USD +0,19 % Kupfer London Rolling 9.840,23 USD +1,07 % Erdgas 2,819 USD -4,84 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -4,84 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.08.25, 17:29 Uhr.