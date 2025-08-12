Rohstoffe Tagesüberblick
Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 12.08.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.355,88USD pro Feinunze und notiert damit +0,51 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 37,97USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,98 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,34USD und verzeichnet ein Minus von -0,52 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,49USD und verzeichnet ein Minus von -0,78 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.134,00USD
|-1,52 %
|Platin
|1.339,00USD
|+0,19 %
|Kupfer London Rolling
|9.840,23USD
|+1,07 %
|Erdgas
|2,819USD
|-4,84 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -4,84 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.08.25, 17:29 Uhr.