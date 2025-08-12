    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 13. August 2025

    • Formycon und Tui veröffentlichen Halbjahreszahlen.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und Japan.
    • Cisco Systems meldet Q4-Zahlen am Abend.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 13. August 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 DEU: Formycon, Halbjahreszahlen (15.00 h Call)
    06:50 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen
    07:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 h Call)
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/24
    07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analystencall, 10.00 h Pk) 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen (11.00 h Analystencall)
    07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (11.00 h Call)
    07:45 DNK: Vestas, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen
    15:00 DEU: Patrizia, Analystencall
    22:00 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

    DEU: Prosiebensat1, Ende der Andienungsfrist an tschechischen Großaktionär PPF
    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/25
    08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (vorläufig)
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    08:00 DEU: Großhandelspreise 7/25
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    10:00 POL: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
    14:00 POL: Leistungsbilanz 6/25
    14:00 POL: Handelsbilanz 6/25
    16:30 UsA: EIA Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: BIP Q2/25 (vorab)
    18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/25
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
