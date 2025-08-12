PATRIZIA: EBITDA fast verdoppelt, Prognose für 2025 bestätigt!
PATRIZIA beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit einem nahezu verdoppelten EBITDA von 29,1 Mio. EUR, dank strikter Kostendisziplin und einem robusten Geschäftsmodell.
Foto: PATRIZIA SE
- PATRIZIA hat das EBITDA im ersten Halbjahr 2025 nahezu verdoppelt auf 29,1 Mio. EUR durch strikte Kostendisziplin und ein resilientes Geschäftsmodell.
- Die Verwaltungsgebühren überstiegen erstmals die Aufwandsposten, was die verbesserte Ergebnisqualität bestätigt.
- Die Assets under Management (AUM) verzeichneten Kundenzuflüsse, wurden jedoch durch Wechselkurseffekte beeinflusst und sanken leicht auf 55,9 Mrd. EUR.
- Die Investitionsaktivitäten erholten sich weiter, mit einem Anstieg der abgeschlossenen Ankäufe um 58,4% und der unterzeichneten Transaktionen um 73,0% im Vergleich zum Vorjahr.
- PATRIZIA bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem erwarteten EBITDA von 40,0 – 60,0 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von 15,2 – 20,8%.
- Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf 27,4 Mio. EUR, was fast die Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2024 deckte.
Der nächste wichtige Termin, PATRIZIA SE | H1 2025 Halbjahresfinanzbericht, bei PATRIZIA ist am 12.08.2025.
Der Kurs von PATRIZIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,6100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,73 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.155,07PKT (-0,37 %).
+1,19 %
+0,80 %
-6,58 %
-1,57 %
+5,32 %
-38,36 %
-68,93 %
-58,38 %
-59,31 %
ISIN:DE000PAT1AG3WKN:PAT1AG
