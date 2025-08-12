Der Börsen-Tag
US-Börsen im Aufwind: Deutsche Indizes kämpfen mit Verlusten
An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste verzeichnen, profitieren die US-Märkte von einer optimistischen Stimmung und legen zu.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX notiert aktuell bei 24.036,34 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,19%. Ähnlich verhält es sich beim MDAX, der bei 31.004,83 Punkten steht und um 0,77% gefallen ist. Der SDAX liegt bei 17.189,37 Punkten und weist ein Minus von 0,22% auf. Auch der TecDAX zeigt eine negative Tendenz und steht bei 3.743,01 Punkten, was einem Rückgang von 0,75% entspricht. Im Gegensatz dazu zeigen die amerikanischen Indizes eine positive Entwicklung. Der Dow Jones hat um 0,97% zugelegt und steht aktuell bei 44.415,99 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls ein Plus von 0,77% und notiert bei 6.426,20 Punkten. Diese divergierenden Entwicklungen spiegeln unterschiedliche Marktstimmungen wider, wobei die US-Märkte derzeit von einer optimistischeren Anlegerstimmung profitieren, während die deutschen Indizes mit leichten Verlusten zu kämpfen haben.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 7.93%. Infineon Technologies folgt mit 4.01%, während Siemens Energy mit 3.90% ebenfalls positiv abschneidet.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. SAP führt die Negativliste mit einem Rückgang von 6.76%, gefolgt von Hannover Rück mit -3.69% und Deutsche Börse, die um 2.57% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen TUI mit 3.49%, Hochtief mit 3.24% und Carl Zeiss Meditec mit 3.05% hervor, was auf eine insgesamt positive Entwicklung hinweist.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, angeführt von Nemetschek mit -10.44%, gefolgt von IONOS Group mit -8.98% und Redcare Pharmacy, die um 4.37% gefallen ist.
SDAX TopwerteDie SDAX-Topwerte sind besonders stark, mit NORMA Group, die um 15.13% zulegt, gefolgt von Verve Group Registered (A) mit 7.89% und Salzgitter mit 5.85%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls signifikante Verluste, angeführt von Nemetschek mit -10.44%, IONOS Group mit -8.98% und HYPOPORT, die um 7.85% gefallen ist.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind Sartorius Vz. und Infineon Technologies erneut unter den Topwerten, mit 7.93% und 4.01%. Elmos Semiconductor schließt sich mit 3.10% an.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind identisch mit den MDAX-Flopwerten, wobei SAP mit -6.76%, IONOS Group mit -8.98% und Nemetschek mit -10.44% die Negativliste anführen.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Goldman Sachs Group mit 3.51%, Unitedhealth Group mit 3.22% und Boeing mit 2.58% die besten Performer.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind vergleichsweise moderat, mit McDonald's bei -0.78%, Johnson & Johnson mit -0.81% und IBM, das um 0.88% gefallen ist.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von United Airlines Holdings mit 9.34%, Delta Air Lines (DE) mit 9.18% und Microchip Technology mit 8.07% angeführt.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, mit American Water Works bei -2.56%, Welltower mit -2.98% und CME Group Registered (A) mit -3.23%.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte