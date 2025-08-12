    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    US-Börsen im Aufwind: Deutsche Indizes kämpfen mit Verlusten

    An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste verzeichnen, profitieren die US-Märkte von einer optimistischen Stimmung und legen zu.

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX notiert aktuell bei 24.036,34 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,19%. Ähnlich verhält es sich beim MDAX, der bei 31.004,83 Punkten steht und um 0,77% gefallen ist. Der SDAX liegt bei 17.189,37 Punkten und weist ein Minus von 0,22% auf. Auch der TecDAX zeigt eine negative Tendenz und steht bei 3.743,01 Punkten, was einem Rückgang von 0,75% entspricht. Im Gegensatz dazu zeigen die amerikanischen Indizes eine positive Entwicklung. Der Dow Jones hat um 0,97% zugelegt und steht aktuell bei 44.415,99 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls ein Plus von 0,77% und notiert bei 6.426,20 Punkten. Diese divergierenden Entwicklungen spiegeln unterschiedliche Marktstimmungen wider, wobei die US-Märkte derzeit von einer optimistischeren Anlegerstimmung profitieren, während die deutschen Indizes mit leichten Verlusten zu kämpfen haben.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 7.93%. Infineon Technologies folgt mit 4.01%, während Siemens Energy mit 3.90% ebenfalls positiv abschneidet.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. SAP führt die Negativliste mit einem Rückgang von 6.76%, gefolgt von Hannover Rück mit -3.69% und Deutsche Börse, die um 2.57% gefallen ist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen TUI mit 3.49%, Hochtief mit 3.24% und Carl Zeiss Meditec mit 3.05% hervor, was auf eine insgesamt positive Entwicklung hinweist.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, angeführt von Nemetschek mit -10.44%, gefolgt von IONOS Group mit -8.98% und Redcare Pharmacy, die um 4.37% gefallen ist.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Topwerte sind besonders stark, mit NORMA Group, die um 15.13% zulegt, gefolgt von Verve Group Registered (A) mit 7.89% und Salzgitter mit 5.85%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls signifikante Verluste, angeführt von Nemetschek mit -10.44%, IONOS Group mit -8.98% und HYPOPORT, die um 7.85% gefallen ist.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind Sartorius Vz. und Infineon Technologies erneut unter den Topwerten, mit 7.93% und 4.01%. Elmos Semiconductor schließt sich mit 3.10% an.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind identisch mit den MDAX-Flopwerten, wobei SAP mit -6.76%, IONOS Group mit -8.98% und Nemetschek mit -10.44% die Negativliste anführen.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sind Goldman Sachs Group mit 3.51%, Unitedhealth Group mit 3.22% und Boeing mit 2.58% die besten Performer.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind vergleichsweise moderat, mit McDonald's bei -0.78%, Johnson & Johnson mit -0.81% und IBM, das um 0.88% gefallen ist.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 werden von United Airlines Holdings mit 9.34%, Delta Air Lines (DE) mit 9.18% und Microchip Technology mit 8.07% angeführt.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, mit American Water Works bei -2.56%, Welltower mit -2.98% und CME Group Registered (A) mit -3.23%.


