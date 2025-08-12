Patrizia profitiert weiter von Sparkurs - Prognosen für 2025 bestätigt
- Patrizia verdoppelt Gewinn auf 29,1 Millionen Euro.
- Verlust von 12,7 Millionen Euro im Vorjahr überwunden.
- Verwaltetes Vermögen sinkt auf 55,9 Milliarden Euro.
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia hat im ersten Halbjahr dank Einsparungen deutlich mehr Gewinn gemacht. Im Tagesgeschäft verdoppelte das SDax -Unternehmen das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahresvergleich fast auf 29,1 Millionen Euro, wie die Augsburger am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilten. Unter dem Strich ergab sich ein Gewinn von 4,7 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte Patrizia auch wegen Wertanpassungen auf das Immobilienvermögen noch einen Verlust von 12,7 Millionen ausgewiesen.
Das verwaltete Vermögen ging im Vergleich zum Vorquartal leicht um 0,8 Prozent auf 55,9 Milliarden Euro zurück. Grund seien negative Wechselkurseffekte aufgrund der starken Aufwertung des Euro.
Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte Konzernchef Asoka Wöhrmann. Die Patrizia-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um knapp zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 17.189 auf Ariva Indikation (12. August 2025, 17:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um +0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,58 %.
Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 706,49 Mio..
PATRIZIA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +30,55 %/+17,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PATRIZIA - PAT1AG - DE000PAT1AG3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PATRIZIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
PATRIZIA war die letzten Jahre notorisch ertragsschwach und damit wenig attraktiv für Aktionäre und potenzielle Übernehmer. 2024 soll ein Übergangsjahr sein, sagte CEO Asoka Wöhrmann, mal sehen, was da künftig geht.
Grundsätzliches Interesse dürfte bei KKR, Brookfield & Co schon bestehen, weil die ja alle versuchen, auch über Zukäufe ihre AuM zu steigern. Mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien und Infrastruktur dürfte PATRIZIA jedenfalls genau in den Bereichen aktiv sein, wo die PEs aktuell zukaufen.
Konkret sehe ich da aber keine übermäßig große Fantasie und würde hier nur ins Business investieren. Eine Übernahme wäre nur on top.
PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real Assets, finanziert als führender und einziger institutioneller Kreditgeber im Rahmen einer 400-Millionen-Euro-Fazilität Greenvolt, ein weltweit tätiges Unternehmen für erneuerbare Energien im Mehrheitsbesitz der globalen Investmentfirma KKR. Das Fremdkapital wird das Wachstum von Greenvolt vorantreiben, in erster Linie bei der Entwicklung und dem Betrieb großvolumiger Onshore-Wind-, PV- und Speicheranlagen.
„Wir freuen uns über diese Investition in Greenvolt im Namen unserer Investoren und mit Blick auf die Stärkung der Zusammenarbeit mit KKR. Die Transaktion bietet einen risikoarmen attraktiven Zugang zum strategisch wichtigen Wachstumsmarkt für die Finanzierung der Energiewende“, sagt Alexander Waller, Head of Infrastructure Debt bei PATRIZIA. „Es war uns dabei wichtig, auf Partner zu setzen, die sich klar zu Nachhaltigkeit bekennen. Es freut uns, das Greenvolt-Team auf der nächsten Wachstumsetappe unter der Eigentümerschaft von KKR zu unterstützen.“
(...)
http://www.deal-magazin.com/news/138415/PATRIZIA-finanziert-mit-Konsortium-Greenvolt-mit-400-Mio-Euro
PATRIZIA tritt hier als Kreditgeber auf und dringt so in den stark wachsenden und lukrativen Markt des "Private Credit" vor, anstatt "nur" auf Direktinvestments zu setzen. Und mit KKR hat man da natürlich einen sehr erfahrenen Partner an Bord. Möglicherweise will sich PATRIZIA zu einem ganzheitlichen Alternativen Asset Manager weiterentwickeln. Interessant...