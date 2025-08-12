    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPATRIZIA AktievorwärtsNachrichten zu PATRIZIA
    Patrizia profitiert weiter von Sparkurs - Prognosen für 2025 bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Patrizia verdoppelt Gewinn auf 29,1 Millionen Euro.
    • Verlust von 12,7 Millionen Euro im Vorjahr überwunden.
    • Verwaltetes Vermögen sinkt auf 55,9 Milliarden Euro.
    Foto: PATRIZIA SE

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia hat im ersten Halbjahr dank Einsparungen deutlich mehr Gewinn gemacht. Im Tagesgeschäft verdoppelte das SDax -Unternehmen das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahresvergleich fast auf 29,1 Millionen Euro, wie die Augsburger am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilten. Unter dem Strich ergab sich ein Gewinn von 4,7 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte Patrizia auch wegen Wertanpassungen auf das Immobilienvermögen noch einen Verlust von 12,7 Millionen ausgewiesen.

    Das verwaltete Vermögen ging im Vergleich zum Vorquartal leicht um 0,8 Prozent auf 55,9 Milliarden Euro zurück. Grund seien negative Wechselkurseffekte aufgrund der starken Aufwertung des Euro.

    Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte Konzernchef Asoka Wöhrmann. Die Patrizia-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um knapp zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./jha/he

    PATRIZIA

    +1,32 %
    +0,80 %
    -6,58 %
    -1,57 %
    +5,32 %
    -38,36 %
    -68,93 %
    -58,38 %
    -59,26 %
    ISIN:DE000PAT1AG3WKN:PAT1AG

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie

    Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 17.189 auf Ariva Indikation (12. August 2025, 17:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um +0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 706,49 Mio..

    PATRIZIA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +30,55 %/+17,49 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
