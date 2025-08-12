Patrizia profitiert weiter von Sparkurs - Prognosen für 2025 bestätigt

Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte Konzernchef Asoka Wöhrmann. Die Patrizia-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um knapp zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 17.189 auf Ariva Indikation (12. August 2025, 17:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um +0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,58 %.

Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 706,49 Mio..

PATRIZIA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +30,55 %/+17,49 % bedeutet.