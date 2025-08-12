Microchip Technology Aktie hebt ab - 12.08.2025

Die Microchip Technology Aktie notiert aktuell bei 56,07€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,87 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,61 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Microchip Technology ist ein führender Anbieter von Mikrocontrollern und analogen Halbleiterlösungen, die in einer Vielzahl von Anwendungen weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen konkurriert mit Branchengrößen wie Texas Instruments und NXP, wobei es sich durch ein breites Produktportfolio und umfassende Kundenunterstützung auszeichnet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Microchip Technology investiert war, konnte einen Gewinn von +4,45 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microchip Technology Aktie damit um -7,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microchip Technology auf -5,68 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,97 % geändert.

Microchip Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,52 % 1 Monat -17,16 % 3 Monate +4,45 % 1 Jahr -24,47 %

Informationen zur Microchip Technology Aktie

Es gibt 540 Mio. Microchip Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,11 Mrd.EUR wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste verzeichnen, profitieren die US-Märkte von einer optimistischen Stimmung und legen zu.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Microchip Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microchip Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microchip Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.