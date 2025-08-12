JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Resultate hätten die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Karan Puri in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der Touristikkonzern das Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr erhöht, lobte der Experte./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 15:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 15:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 7,876EUR auf Tradegate (12. August 2025, 17:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12
Kursziel alt: 12
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
