JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Resultate hätten die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Karan Puri in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der Touristikkonzern das Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr erhöht, lobte der Experte./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 15:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 15:33 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 7,876EUR auf Tradegate (12. August 2025, 17:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Karan Puri

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,00 € , was eine Steigerung von +52,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer