LION E-Mobility: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2025!
LION E-Mobility AG startet 2025 mit einem beeindruckenden Wachstumsschub. Mit einem Umsatzsprung von 71 % im ersten Halbjahr erreicht das Unternehmen neue Höhen. Das EBITDA klettert von einem Verlust zu einem Gewinn von 1,3 Mio. EUR. Der operative Cashflow zeigt mit 3,3 Mio. EUR eine starke Aufwärtsbewegung. Strategische Allianzen und innovative Projekte ebnen den Weg für zukünftige Erfolge.
- LION E-Mobility AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 10,4 Mio. EUR, was einer Steigerung von 71 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA verbesserte sich auf 1,3 Mio. EUR, im Vergleich zu -4,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024, mit einer EBITDA-Marge von 12,1 %.
- Der operative Cashflow stieg auf 3,3 Mio. EUR, verglichen mit -5,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
- LION erhielt einen Entwicklungsauftrag von einem europäischen Premium-Lkw-Hersteller für ein leistungsstarkes Batteriesystem und plant die Serienproduktion der NMC+-Batterieplattform für das erste Quartal 2026.
- Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften mit LeapEnergy und hofer powertrain zur Verbesserung der Vermarktung und Entwicklung von Batteriesystemen geschlossen.
- Für 2025 erwartet LION einen Umsatz zwischen 28 und 35 Millionen Euro sowie ein positives EBITDA, mit einem Fokus auf Serienentwicklung und neue OEM-Projekte.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung vorläufige Zahlen Q2 2025 LION Group, bei LION E-Mobility ist am 12.08.2025.
Der Kurs von LION E-Mobility lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,00 % im Plus.
Plus.
ISIN:CH0560888270WKN:A2QH97
