    100 Tage neue Regierung

    Positive Impulse - aber Klartext bei Gaskraftwerks-Ausschreibungen nötig (FOTO)

    Berlin (ots) - Nach 100 Tagen der neuen Bundesregierung begrüßt Die Gas- und
    Wasserstoffwirtschaft die Ankündigungen im Bundeshaushalt und Maßnahmen wie den
    Deutschlandfonds. Doch ohne konkrete Förderinstrumente und klare
    Ausschreibungsmodalitäten für neue Gaskraftwerke geraten der Wasserstoffhochlauf
    und der Aufbau eines CO2-Marktes ins Stocken. Auch der Kabinettsbeschluss zur
    Novellierung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) muss nun zügig
    umgesetzt werden.

    Die ersten Monate der neuen Legislaturperiode zeigen laut Verband: Der
    energiepolitische Kurs der Bundesregierung geht in eine richtige Richtung,
    bietet aber Licht und Schatten. Das Sondervermögen "Infrastruktur und
    Klimaneutralität" und der angekündigte Deutschlandfonds eröffnen Spielräume für
    Rekordinvestitionen in die Transformation, doch entscheidende Weichenstellungen
    bleiben aus. "Es reicht nicht, Investitionssummen nur in den Haushalt zu
    schreiben - wir brauchen jetzt sehr schnell konkrete Förderinstrumente, damit
    privates Kapital in Netze, Speicher und die Sektorenkopplung fließen kann",
    betont Bengt Bergt, Leiter Public Affairs von Die Gas- und
    Wasserstoffwirtschaft.

    Kapazitätsausschreibungen dringend in die Wege leiten

    Besonders kritisch bewertet der Verband die weiterhin stockende
    Kraftwerksstrategie. Wasserstofffähige Gaskraftwerke sollen als verlässliche
    Ankerkunden das geplante Wasserstoffkernnetz füllen, den Markthochlauf sichern
    und die volatile erneuerbare Stromerzeugung ausbalancieren. "Die Ausschreibung
    für die geplanten H2-ready-Kapazitäten sind jetzt schon insgesamt fast drei
    Jahre überfällig. Ohne klare Vorgaben für die Leistungsvergütung kommen keine
    neuen Projekte an den Start. Jede Verzögerung bremst den Wasserstoffhochlauf und
    droht den Kohleausstieg zu verzögern", so Bergt weiter.

    Jetzt zügig Rechtssicherheit für CCU/S

    Ein positives Signal ist aus Sicht des Verbandes der Kabinettsbeschluss zur
    Novellierung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG). Dieser bildet die
    Grundlage für einen CO2-Markt und für Carbon Capture and Storage (CCS) in
    Deutschland. Entscheidend ist nun, dass der Rechtsrahmen schnell und
    technologieoffen umgesetzt wird. "CCU/S ist mehr als eine technische Option - es
    ist ein echter Standortfaktor für eine Industrienation. Jetzt braucht es schnell
    einen klaren Rechtsrahmen, damit Unternehmen investieren und Klimaschutz mit
    Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen können", fasst Bergt zusammen.

