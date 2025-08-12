100 Tage neue Regierung
Positive Impulse - aber Klartext bei Gaskraftwerks-Ausschreibungen nötig (FOTO)
Berlin (ots) - Nach 100 Tagen der neuen Bundesregierung begrüßt Die Gas- und
Wasserstoffwirtschaft die Ankündigungen im Bundeshaushalt und Maßnahmen wie den
Deutschlandfonds. Doch ohne konkrete Förderinstrumente und klare
Ausschreibungsmodalitäten für neue Gaskraftwerke geraten der Wasserstoffhochlauf
und der Aufbau eines CO2-Marktes ins Stocken. Auch der Kabinettsbeschluss zur
Novellierung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) muss nun zügig
umgesetzt werden.
Die ersten Monate der neuen Legislaturperiode zeigen laut Verband: Der
energiepolitische Kurs der Bundesregierung geht in eine richtige Richtung,
bietet aber Licht und Schatten. Das Sondervermögen "Infrastruktur und
Klimaneutralität" und der angekündigte Deutschlandfonds eröffnen Spielräume für
Rekordinvestitionen in die Transformation, doch entscheidende Weichenstellungen
bleiben aus. "Es reicht nicht, Investitionssummen nur in den Haushalt zu
schreiben - wir brauchen jetzt sehr schnell konkrete Förderinstrumente, damit
privates Kapital in Netze, Speicher und die Sektorenkopplung fließen kann",
betont Bengt Bergt, Leiter Public Affairs von Die Gas- und
Wasserstoffwirtschaft.
Kapazitätsausschreibungen dringend in die Wege leiten
Besonders kritisch bewertet der Verband die weiterhin stockende
Kraftwerksstrategie. Wasserstofffähige Gaskraftwerke sollen als verlässliche
Ankerkunden das geplante Wasserstoffkernnetz füllen, den Markthochlauf sichern
und die volatile erneuerbare Stromerzeugung ausbalancieren. "Die Ausschreibung
für die geplanten H2-ready-Kapazitäten sind jetzt schon insgesamt fast drei
Jahre überfällig. Ohne klare Vorgaben für die Leistungsvergütung kommen keine
neuen Projekte an den Start. Jede Verzögerung bremst den Wasserstoffhochlauf und
droht den Kohleausstieg zu verzögern", so Bergt weiter.
Jetzt zügig Rechtssicherheit für CCU/S
Ein positives Signal ist aus Sicht des Verbandes der Kabinettsbeschluss zur
Novellierung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG). Dieser bildet die
Grundlage für einen CO2-Markt und für Carbon Capture and Storage (CCS) in
Deutschland. Entscheidend ist nun, dass der Rechtsrahmen schnell und
technologieoffen umgesetzt wird. "CCU/S ist mehr als eine technische Option - es
ist ein echter Standortfaktor für eine Industrienation. Jetzt braucht es schnell
einen klaren Rechtsrahmen, damit Unternehmen investieren und Klimaschutz mit
Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen können", fasst Bergt zusammen.
Pressekontakt:
DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.
Neustädtische Kirchstraße 8
10117 Berlin
Charlie Grüneberg
Leiter Kommunikation
T +49 171 2402630
mailto:presse@gas-h2.de
http://www.gas-h2.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112647/6095599
OTS: DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.
