Positive Impulse - aber Klartext bei Gaskraftwerks-Ausschreibungen nötig (FOTO)

Berlin (ots) - Nach 100 Tagen der neuen Bundesregierung begrüßt Die Gas- und

Wasserstoffwirtschaft die Ankündigungen im Bundeshaushalt und Maßnahmen wie den

Deutschlandfonds. Doch ohne konkrete Förderinstrumente und klare

Ausschreibungsmodalitäten für neue Gaskraftwerke geraten der Wasserstoffhochlauf

und der Aufbau eines CO2-Marktes ins Stocken. Auch der Kabinettsbeschluss zur

Novellierung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) muss nun zügig

umgesetzt werden.



Die ersten Monate der neuen Legislaturperiode zeigen laut Verband: Der

energiepolitische Kurs der Bundesregierung geht in eine richtige Richtung,

bietet aber Licht und Schatten. Das Sondervermögen "Infrastruktur und

Klimaneutralität" und der angekündigte Deutschlandfonds eröffnen Spielräume für

Rekordinvestitionen in die Transformation, doch entscheidende Weichenstellungen

bleiben aus. "Es reicht nicht, Investitionssummen nur in den Haushalt zu

schreiben - wir brauchen jetzt sehr schnell konkrete Förderinstrumente, damit

privates Kapital in Netze, Speicher und die Sektorenkopplung fließen kann",

betont Bengt Bergt, Leiter Public Affairs von Die Gas- und

Wasserstoffwirtschaft.





Kapazitätsausschreibungen dringend in die Wege leiten



Besonders kritisch bewertet der Verband die weiterhin stockende

Kraftwerksstrategie. Wasserstofffähige Gaskraftwerke sollen als verlässliche

Ankerkunden das geplante Wasserstoffkernnetz füllen, den Markthochlauf sichern

und die volatile erneuerbare Stromerzeugung ausbalancieren. "Die Ausschreibung

für die geplanten H2-ready-Kapazitäten sind jetzt schon insgesamt fast drei

Jahre überfällig. Ohne klare Vorgaben für die Leistungsvergütung kommen keine

neuen Projekte an den Start. Jede Verzögerung bremst den Wasserstoffhochlauf und

droht den Kohleausstieg zu verzögern", so Bergt weiter.



Jetzt zügig Rechtssicherheit für CCU/S



Ein positives Signal ist aus Sicht des Verbandes der Kabinettsbeschluss zur

Novellierung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG). Dieser bildet die

Grundlage für einen CO2-Markt und für Carbon Capture and Storage (CCS) in

Deutschland. Entscheidend ist nun, dass der Rechtsrahmen schnell und

technologieoffen umgesetzt wird. "CCU/S ist mehr als eine technische Option - es

ist ein echter Standortfaktor für eine Industrienation. Jetzt braucht es schnell

einen klaren Rechtsrahmen, damit Unternehmen investieren und Klimaschutz mit

Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen können", fasst Bergt zusammen.



Pressekontakt:



DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT e.V.

Neustädtische Kirchstraße 8

10117 Berlin



Charlie Grüneberg

Leiter Kommunikation

T +49 171 2402630

mailto:presse@gas-h2.de

http://www.gas-h2.de



