Leichte Kursverluste

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag kaum verändert beendet. Der ATX gab mit 4.716,84 Punkten um 0,09 Prozent nach. Für den ATX Prime ging es um 0,04 Prozent nach unten auf 2.359,21 Zähler. Wie auch an den anderen europäischen Aktienmärkten ging es nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten nach oben.

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juli im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,7 Prozent gestiegen. Die weniger schwankungsanfällige Kernrate, ohne Lebensmittel und Energie, betrug 3,1 Prozent. Die Daten sind vor allem mit Blick auf die Zinspolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung.