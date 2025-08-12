    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Pressestatement zur DGB-Forderung nach einem gesetzlichen Feiertag für alle Beschäftigten in Bayern an Mariä Himmelfahrt

    München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung
    der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

    "Die vbw lehnt die Schaffung von zusätzlichen Feiertagen kategorisch ab. Dies
    würde die schwierige Lage in Deutschland weiter verschärfen. Außerdem dient der
    Feiertag Mariä Himmelfahrt nicht vorrangig der Erholung, sondern der Pflege
    katholischer Traditionen . Es ist ein Feiertag, der Bürgerinnen und Bürgern in
    überwiegend katholischen Gemeinden die Möglichkeit zur inneren Einkehr und zur
    Reflexion geben soll.

    Zusätzliche Feiertage sind nicht zu rechtfertigen. Auch wenn die Unternehmen
    zuletzt mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft blickten, bleibt die Lage
    sehr angespannt. Wir werden die strukturellen Probleme in Deutschland nicht
    lösen können, indem wir noch weniger arbeiten. Deutschland hat durchschnittlich
    die kürzesten Jahresarbeitszeiten weltweit. Im Jahr 2023 arbeitete ein
    Arbeitnehmer in Deutschland im Schnitt 1.343 Stunden. Das waren 92 Stunden
    weniger als in Österreich, 186 Stunden weniger als in der Schweiz - und 391
    Stunden weniger als in Italien. Zusätzlich sind die Arbeits- und
    Lohnzusatzkosten in Deutschland zu hoch. Dies hängt auch mit den international
    vergleichsweise geringen Arbeitszeiten zusammen. Wir müssen wieder mehr
    arbeiten. Die Streichung von Feiertagen ist dabei nur eine von vielen möglichen
    Lösungen . Grundsätzlich müssen wir auf mehr Flexibilität im Berufsleben setzen.
    Es geht uns um die viel größere gesellschaftliche Debatte, wie wir unseren
    Standort insgesamt wieder wettbewerbsfähig machen können."

    Pressekontakt:

    Charlotte Offermann, Tel. +49 (0) 89-551 78-203, E-Mail:
    charlotte.offermann@ibw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6095612
    OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.



