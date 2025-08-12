Springer Nature hebt 2025-Prognose an: Optimismus wächst!
Springer Nature AG & Co. KGaA überrascht mit einer optimistischen Prognose für 2025. Der Umsatz kletterte auf 926 Millionen Euro, mit einem beeindruckenden organischen Wachstum von 6 %. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 10 % auf 241 Millionen Euro. Die neue Umsatzprognose liegt nun zwischen 1.930 und 1.960 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung wird vor allem durch das starke Research-Segment getragen.
- Springer Nature AG & Co. KGaA hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an.
- Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten 2025 auf 926 Millionen Euro, mit einem organischen Wachstum von 6 %.
- Das bereinigte Betriebsergebnis erreichte 241 Millionen Euro, was einem organischen Wachstum von 10 % entspricht.
- Die neue Umsatzprognose liegt zwischen 1.930 Millionen und 1.960 Millionen Euro, die vorherige lag bei 1.885 Millionen bis 1.935 Millionen Euro.
- Die Anhebung der Prognose wird hauptsächlich durch die starke Entwicklung im Segment Research unterstützt.
- Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 werden am 13. August 2025 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2025, bei Springer Nature ist am 13.08.2025.
Der Kurs von Springer Nature lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,325EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,59 % im
Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,550EUR das entspricht einem Plus von +1,11 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.177,72PKT (-0,24 %).
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.