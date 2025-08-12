65 0 Kommentare Springer Nature hebt 2025-Prognose an: Optimismus wächst!

Springer Nature AG & Co. KGaA überrascht mit einer optimistischen Prognose für 2025. Der Umsatz kletterte auf 926 Millionen Euro, mit einem beeindruckenden organischen Wachstum von 6 %. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 10 % auf 241 Millionen Euro. Die neue Umsatzprognose liegt nun zwischen 1.930 und 1.960 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung wird vor allem durch das starke Research-Segment getragen.

