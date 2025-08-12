NXP Semiconductors - Aktie steigt kräftig - 12.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die NXP Semiconductors Aktie. Sie steigt um +6,66 % auf 188,25€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

NXP Semiconductors ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, insbesondere im Automobilsektor, und konkurriert mit Unternehmen wie Infineon und Texas Instruments. Mit einem Fokus auf Sicherheit und IoT bietet NXP innovative Produkte, die sich durch hohe Integration und Spezialisierung auszeichnen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von NXP Semiconductors über einen Zuwachs von +3,07 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NXP Semiconductors Aktie damit um -3,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,72 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei NXP Semiconductors auf -13,69 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,12 % geändert.

NXP Semiconductors Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,68 % 1 Monat -9,72 % 3 Monate +3,07 % 1 Jahr -20,50 %

Informationen zur NXP Semiconductors Aktie

Es gibt 342 Mio. NXP Semiconductors Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,13 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

NXP Semiconductors Aktie jetzt kaufen?

Ob die NXP Semiconductors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NXP Semiconductors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.