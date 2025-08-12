    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    DZ BANK stuft Norma Group auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group nach Quartalszahlen von 15 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autozulieferer habe eine unerwartet gute Margenentwicklung verzeichnet, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine mittelfristigen Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ab 2028 erhöht./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,31 % und einem Kurs von 18,06EUR auf Tradegate (12. August 2025, 18:56 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thorsten Reigber
    Analysiertes Unternehmen: Norma Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



