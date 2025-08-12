Laut einer Studie priorisieren Medizintechnikunternehmen die Kooperation mit Prüfzentren und die Optimierung der Datenqualität

BARCELONA, Spanien, 12. August 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute die Ergebnisse des Veeva MedTech Clinical Benchmark 2025 bekannt, die zeigen, dass sich die klinischen Teams in der Medizintechnik darauf konzentrieren, die Arbeit mit den Prüfzentren zu rationalisieren, um manuelle Prozesse zu reduzieren (68 %), die Studienqualität zu verbessern (56 %) und mehr Transparenz und Übersicht zu erhalten (55 %). Die Ergebnisse verdeutlichen die Möglichkeit, Technologien zu nutzen, um klinische Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu standardisieren, effektiver mit Prüfzentren zusammenzuarbeiten und Studien zu beschleunigen.

Fast 70 % der Befragten bezeichnen die Vermeidung manueller Prozesse als eine ihrer Prioritäten bei der Zusammenarbeit mit Prüfzentren

Die Befragten nannten die termingerechte Dateneingabe und Datenqualität, den Austausch von Dokumenten und Daten sowie die Überwachung und Einhaltung von Vorschriften als größte Herausforderungen für das Standortmanagement. Gleichzeitig verfügen jedoch nur 14 % der Medizintechnikunternehmen mit einem Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar und 24 % mit einem Umsatz von unter einer Milliarde US-Dollar über Tools für die Zusammenarbeit mit Prüfzentren. Hier zeigt sich eine Lücke, da die Branche zunehmend danach strebt, die Effizienz von Studien zu erhöhen und die Zeitpläne zu straffen.

Der Benchmark-Report gewährt weitere Einblicke in die heutige klinische Medizintechnikbranche:

Manuelle Prozesse erhöhen das Risiko. Die Abhängigkeit von manuellen Prozessen (32 %), die Einhaltung globaler Studienvorschriften (18 %) und die Bereitschaft zur Inspektion (18 %) wurden am häufigsten als wichtiges Hindernis für klinische Medizintechnikunternehmen genannt. Diese Risiken können die Betriebskosten erhöhen und erhebliche Verzögerungen bei den Verfahren bewirken.

Laufende Maßnahmen zur Prozessoptimierung. Um die Integrität klinischer Studien zu wahren, planen 58 % der Medizintechnikunternehmen, der Datenerfassung und -bereinigung im nächsten Jahr Priorität einzuräumen. Durch die Optimierung des Datenerfassungsprozesses können die Teams weniger Zeit für den Datenabgleich aufwenden und sich auf höherwertige Studienaktivitäten konzentrieren.

KI- und ML-Initiativen befinden sich in einem frühen Stadium. Fast drei von vier Medizintechnikunternehmen (72 %) planen Investitionen in die Infrastruktur für KI- und ML-Lösungen und arbeiten daran, bestehende Systeme zu harmonisieren und Daten zu standardisieren, um sie KI-fähig zu machen.

„Die Medizintechnikbranche treibt Initiativen voran, um klinische Prozesse, die Zusammenarbeit mit Prüfzentren und die Datenqualität trotz wirtschaftlicher Zwänge und neuer Vorschriften zu verbessern", so Kevin Liang, Vice President, Clinical Strategy, Veeva MedTech. „Dem Bericht zufolge investieren Medizintechnikunternehmen in eine hohe Datenintegrität, die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Förderung vernetzter Prozesse zwischen allen Beteiligten, um Patienten schneller neue Technologien zur Verfügung stellen zu können."