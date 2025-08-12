    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft Safran auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Safran nach Halbjahreszahlen von 278 auf 332 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die dynamische Umsatzentwicklung von 2024 habe sich fortgesetzt und die operative Marge habe einen Rekordwert erreicht, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Luftfahrtkonzern./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 291,1EUR auf Tradegate (12. August 2025, 18:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Robert Czerwensky
    Analysiertes Unternehmen: Safran
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 305,24, was eine Steigerung von +6,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft Safran auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Safran nach Halbjahreszahlen von 278 auf 332 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die dynamische Umsatzentwicklung von 2024 habe sich fortgesetzt und die operative Marge habe einen Rekordwert …