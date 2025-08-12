DZ BANK stuft Safran auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Safran nach Halbjahreszahlen von 278 auf 332 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die dynamische Umsatzentwicklung von 2024 habe sich fortgesetzt und die operative Marge habe einen Rekordwert erreicht, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Luftfahrtkonzern./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 291,1EUR auf Tradegate (12. August 2025, 18:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte