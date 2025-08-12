DZ BANK stuft Safran auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Safran nach Halbjahreszahlen von 278 auf 332 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die dynamische Umsatzentwicklung von 2024 habe sich fortgesetzt und die operative Marge habe einen Rekordwert erreicht, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Luftfahrtkonzern./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 291,1EUR auf Tradegate (12. August 2025, 18:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

