DeFi Technologies identifiziert Unausgewogenheiten bei Aktienbesitz und Verwahrung und verschärft Handelsüberprüfung zum Schutz von Aktionärsinteressen
Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (" Unternehmen " oder " DeFi
Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) - ein
Finanztechnologieunternehmen, das eine Brücke zwischen traditionellen
Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung (" DeFi ") schlägt, gab heute eine
wichtige Aktualisierung seiner laufenden Initiative zur Verbesserung der
Aktionärsinformationen und Markttransparenz bekannt, die im Juni 2025 in
Zusammenarbeit mit Shareholder Intelligence Services, LLC (" ShareIntel ") und
Urvin Consulting LLC (" Urvin ") ins Leben gerufen wurde.
Im Rahmen dieser Initiative überwacht DeFi Technologies sowohl marktbezogene als
auch nicht marktbezogene Aktivitäten im Zusammenhang mit seinen Stammaktien auf
den verschiedenen Marktplätzen, an denen sie notiert sind, sowie bei
Finanzinstituten, deren Kunden Stammaktien des Unternehmens halten oder handeln.
Erste Ergebnisse zeigen erhebliche Diskrepanzen zwischen der Anzahl der von
Proxy-Dienstleistern für wirtschaftliche Eigentümer gemeldeten Aktien und der
Anzahl der registrierten Aktien bei den entsprechenden Verwahrstellen, darunter
die Depository Trust Company (DTC) und die Canadian Depository for Securities
(CDS). Während im normalen Geschäftsbetrieb geringfügige Abweichungen auftreten
können, hat das Unternehmen über ausgewählte Zeiträume hinweg unverhältnismäßige
und anhaltende Unterschiede festgestellt, die eine weitere Untersuchung
rechtfertigen.
DeFi Technologies hat die beteiligten Parteien kontaktiert, um eine Klärung und
Erklärung dieser Unstimmigkeiten zu verlangen. Sollten keine zufriedenstellenden
Lösungen gefunden werden, ist das Unternehmen bereit, die Angelegenheit weiter
zu eskalieren.
"Als Treuhänder unserer Aktionäre sind wir verpflichtet, die Integrität des
Handels mit den Stammaktien des Unternehmens an allen Handelsplätzen zu
gewährleisten", erklärt Olivier Roussy Newton, CEO bei DeFi Technologies. "Diese
Ergebnisse unterstreichen, warum wir ShareIntel und Urvin beauftragt haben - um
potenzielle Unregelmäßigkeiten, die sich auf unsere Investoren auswirken
könnten, aufzudecken, zu untersuchen und zu beheben. Wir werden Antworten suchen
und die Angelegenheit gegebenenfalls eskalieren."
Das Unternehmen betrachtet die sorgfältige Überwachung der Handels- und
Abwicklungsdaten als einen wesentlichen Bestandteil des Aktionärsschutzes. DeFi
Technologies wird weiterhin mit ShareIntel und Urvin zusammenarbeiten, um solche
Unstimmigkeiten zu untersuchen und direkt mit den Marktteilnehmern in Kontakt zu
Community Beiträge zu DeFi Technologies - A3EQD5 - CA2449161025
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DeFi Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Charline97 schrieb heute 13:48
https://www.investing.com/news/company-news/defi-technologies-identifies-share-ownership-discrepancies-93CH-4184840#:~:text=DeFi%20Technologies%20identifies%20share%20ownership%20discrepancies
PALABIYIK schrieb heute 10:51
Endlich mal wieder ein Beitrag was Spaß gemacht hat zu lesen. Es wäre schön wenn jeder es schaffen würde sachlich interessante Beiträge zu Posten und nicht so wie der Wind weht.mitdiskutieren »
Ich bin überzeugt das DeFi sich langsam aber sicher von Bitcoin unabhängiger bewegen wird. Wen man die Charts vergleicht sieht man das es schon seit ca. Mai 2025 auch so ist. 2021 / 2022 war dies nicht so gewesen sondern 1 zu 1 gleich. Da war aber der Blockchain Hype. In Zukunft (dies habe ich auch vor einiger Zeit erwähnt) wird es sich so entwickeln das die Ergebnisse der Firmen wichtiger sind und nicht NUR Bitcoin. Wenn die Regulierungen kommen und sich durchgesetzt haben werden die Firmen die Überleben sich durchsetzen. Dafür ist eben nötig das man nicht nur nach der Pfeife von Bitcoin tanzt.
Craftwerk schrieb heute 09:45
Meine Recherchen ergeben, dass für Neueinsteiger gerade in den USA und Australien das Thema Bitcoin groß ist. Auch Indien und Nigeria. Hier in Deutschland und der EU in den letzten 3 Monaten gibt es hingegen kein Neueinsteigerinteresse.mitdiskutieren »
Die Menschen, die bereits Bitcoin nahe sind, denn wahrscheinlich investiert, sind vor allem in Süamerika, Saudi-Arabien, Irak, Türkei, Afrika, Russland, Westeuropa (allen voran Deutschland) und Skandinavien, USA, Kanada, Australien, Indien.
Defis Expansionen in Richtung Skandinavien, Türkei, Saudi-Arabien und zuletzt Deutschland waren also gut durchdacht. Indien würde ebenfalls ein extrem großer Markt dafür. Es ist eine der größten Volkswirtschaften den Welt und wird uns wahrscheinlich wirtschaftlich mit der Zeit überholen. Die Regularien dort sind noch schwammig, aber die Währung in den letzten Jahren stabil. Durch das geringe Pro-Kopf-Einkommen wird aber das Interesse nach Kryptos rasant steigen. Defi wird den Markt erst direkt erobern können, wenn es klare Regularien gibt.
Ich denke aber nach wie vor, dass wir hier ein Goldstück haben, welches trotz der stetigen Zukäufe durch Institutionelle, sehr lange klein gehandelt wird.
Ich beklage mich nicht, denn ich konnte ebenfalls günstig nachkaufen, selbst wenn es mal unter Wasser geht. Meine Rechnungen sind gemacht.
Wenn es ungesund wird, kann man wieder (teilweise) swingen. Dazu muss der F&G-Index die 60 deutlich überschreiten. Anfang Dezember war er schon rückläufig, aber noch bei 80, als Defi die 3,99€ laut Gettex erreicht hat. Im Mai lag der F&G bei 71 als wir 4,39€ erreichten. Derzeit schwanken wir zwischen Neutral und Gier im Kryptosektor. Der nächste Höhepunkt von Defi wird dann wieder höher liegen als der im Mai, wenn, wenn der F&G lange genug die Nadel rechts halten kann. Das Interesse an Kryptos scheint derzeit weltweit wieder zu wachsen, was auch die "Crypto-Stocks" mit anheizt. Aber noch ist da viel Luft nach oben.
Der F&G alleine wird nicht auschlaggebend sein, er gibt nur den Nährboden für Kurssprünge nach oben und damit Short-Squeezes. Wir stehen seit gestern an der Schwelle und waren mit einem Fuß drüber. Machen wir weitere Schritte vor, oder gehen wir wieder zurück? Wachsam bleiben.
