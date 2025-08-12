    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Technologies
    DeFi Technologies identifiziert Unausgewogenheiten bei Aktienbesitz und Verwahrung und verschärft Handelsüberprüfung zum Schutz von Aktionärsinteressen

    Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (" Unternehmen " oder " DeFi
    Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) - ein
    Finanztechnologieunternehmen, das eine Brücke zwischen traditionellen
    Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung (" DeFi ") schlägt, gab heute eine
    wichtige Aktualisierung seiner laufenden Initiative zur Verbesserung der
    Aktionärsinformationen und Markttransparenz bekannt, die im Juni 2025 in
    Zusammenarbeit mit Shareholder Intelligence Services, LLC (" ShareIntel ") und
    Urvin Consulting LLC (" Urvin ") ins Leben gerufen wurde.

    Im Rahmen dieser Initiative überwacht DeFi Technologies sowohl marktbezogene als
    auch nicht marktbezogene Aktivitäten im Zusammenhang mit seinen Stammaktien auf
    den verschiedenen Marktplätzen, an denen sie notiert sind, sowie bei
    Finanzinstituten, deren Kunden Stammaktien des Unternehmens halten oder handeln.

    Erste Ergebnisse zeigen erhebliche Diskrepanzen zwischen der Anzahl der von
    Proxy-Dienstleistern für wirtschaftliche Eigentümer gemeldeten Aktien und der
    Anzahl der registrierten Aktien bei den entsprechenden Verwahrstellen, darunter
    die Depository Trust Company (DTC) und die Canadian Depository for Securities
    (CDS). Während im normalen Geschäftsbetrieb geringfügige Abweichungen auftreten
    können, hat das Unternehmen über ausgewählte Zeiträume hinweg unverhältnismäßige
    und anhaltende Unterschiede festgestellt, die eine weitere Untersuchung
    rechtfertigen.

    DeFi Technologies hat die beteiligten Parteien kontaktiert, um eine Klärung und
    Erklärung dieser Unstimmigkeiten zu verlangen. Sollten keine zufriedenstellenden
    Lösungen gefunden werden, ist das Unternehmen bereit, die Angelegenheit weiter
    zu eskalieren.

    "Als Treuhänder unserer Aktionäre sind wir verpflichtet, die Integrität des
    Handels mit den Stammaktien des Unternehmens an allen Handelsplätzen zu
    gewährleisten", erklärt Olivier Roussy Newton, CEO bei DeFi Technologies. "Diese
    Ergebnisse unterstreichen, warum wir ShareIntel und Urvin beauftragt haben - um
    potenzielle Unregelmäßigkeiten, die sich auf unsere Investoren auswirken
    könnten, aufzudecken, zu untersuchen und zu beheben. Wir werden Antworten suchen
    und die Angelegenheit gegebenenfalls eskalieren."

    Das Unternehmen betrachtet die sorgfältige Überwachung der Handels- und
    Abwicklungsdaten als einen wesentlichen Bestandteil des Aktionärsschutzes. DeFi
    Technologies wird weiterhin mit ShareIntel und Urvin zusammenarbeiten, um solche
    Unstimmigkeiten zu untersuchen und direkt mit den Marktteilnehmern in Kontakt zu
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
