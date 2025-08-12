    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt fairen Wert für Norma Group auf 21 Euro - 'Kaufen'

    • DZ Bank hebt fairen Wert für Norma Group auf 21 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Kaufen" nach Quartalszahlen.
    • Unerwartet gute Margenentwicklung verbessert Prognosen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group nach Quartalszahlen von 15 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autozulieferer habe eine unerwartet gute Margenentwicklung verzeichnet, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine mittelfristigen Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ab 2028 erhöht./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

     

    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 21 Euro

    dpa-AFX
