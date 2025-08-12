Springer Nature hebt Jahresprognose an dank Science - Aktie legt deutlich zu
- Springer Nature optimistisch für 2025, Umsatzprognose steigt.
- Organisches Betriebsergebnis nun bei 540-560 Millionen Euro.
- Umsatz im ersten Halbjahr um 6% auf 926 Millionen Euro.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature blickt nach einem positiv verlaufenen ersten Halbjahr optimistischer auf 2025. Der Umsatz ohne Berücksichtigung von Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten (organisch) dürfte bei 1,930 bis 1,960 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bisher hatte Springer Nature die obere Hälfte der Spanne von 1,885 bis 1,935 Milliarden Euro angepeilt. Das organische bereinigte Betriebsergebnis soll nun bei 540 bis 560 Millionen Euro liegen (zuvor: 523 bis 546). Die Anhebung der Prognose werde vor allem durch die starke Entwicklung im Segment Research getragen, hieß es zur Begründung.
Im ersten Halbjahr war der Umsatz organisch um sechs Prozent auf 926 Millionen Euro geklettert. Das Betriebsergebnis legte um zehn Prozent auf 241 Millionen Euro zu.
Die Springer-Nature-Aktie gewann im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate 3,5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss./he/ajx
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie
Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 20,70 auf Tradegate (12. August 2025, 19:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +5,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 4,12 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +15,94 %/+40,10 % bedeutet.
und wie auch @catocencoris schon zuvor auf die hohe Verschuldung hingewiesen:
