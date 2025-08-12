Claros Technologies sichert sich über eine Wandelanleihe Finanzmittel in Höhe von 10 Millionen US-Dollar, um die weltweite Einführung der ClarosTechUV-Technologie zur PFAS-Zerstörung zu beschleunigen

MINNEAPOLIS, 12. August 2025 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. („Claros"), das branchenführende Unternehmen für High-Flow-PFAS-Zerstörungs- und Analysetechnologien, gab heute bekannt, dass es sich eine Wandelanleihefinanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar gesichert hat, um den kommerziellen Einsatz seines ClarosTechUV PFAS Destruction System zu beschleunigen. Die Finanzierung erfolgt in einer Zeit, in der die weltweiten Vorschriften verschärft werden und die Anforderungen an die Einhaltung der Vorschriften steigen, strafrechtliche Verfolgungen stattfinden und zivilrechtliche Verfahren anhängig sind, da Hersteller mit einer zunehmenden Überwachung hinsichtlich der Verwendung von PFAS in ihren Betrieben konfrontiert sind. Angesichts des steigenden Drucks, dauerhafte, kostengünstige, praxistaugliche Zerstörungstechnologien mit hohem Durchfluss einzusetzen, die ultrakurzkettige PFAS zerstören können, ist die Nachfrage nach den Lösungen von Claros in Nordamerika, Europa und Asien stark gestiegen.

Die Wandelanleihe wurde von einer breiten Mischung von Investoren unterstützt, darunter eine erneute Beteiligung von vielen der bisherigen Geldgeber von Claros – unter anderem Capita3, die University of Minnesota, American Century Private Investments und die F. R. Bigelow Foundation – sowie von mehreren neuen strategischen Investoren. Das Ergebnis ist eine starke, breit gefächerte Koalition von Interessenvertretern, die sich für die Förderung der Mission und den Ausbau der Marktführerschaft von Claros einsetzen.

Michelle Bellanca, CEO und Mitbegründerin von Claros, unterstrich die Bedeutung der jüngsten dynamischen Entwicklung des Unternehmens und des zu seiner Unterstützung gesicherten Kapitals:

„Unser jüngstes Pilotprojekt mit Daikin America, Inc., bei dem unser ClarosTechUV PFAS-Zerstörungssystem eine 99,99-prozentige Zerstörung der anvisierten PFAS in Abwasser mit hohem Durchfluss erreichte, war ein entscheidender Moment für die Industrie und ein wichtiger Meilenstein für Claros. Dieses Pilotprojekt setzte nicht nur neue Maßstäbe für die Möglichkeiten einer skalierbaren, kostengünstigen und dauerhaften Zerstörung von PFAS, sondern bestätigte auch unsere Fähigkeit, alle PFAS-Arten (lange, kurze und ultrakurze) in großem Maßstab, effizient und kostengünstig zu zerstören. Das Interesse an Claros hat stetig zugenommen, da der regulatorische Druck zunimmt und die Industrie nach dauerhaften und zuverlässigen PFAS-Lösungen sucht. Das Daikin-Pilotprojekt war ein wichtiger Wendepunkt, und die Wandelanleihe ist nicht nur ein Vertrauensbeweis unserer Investoren, sondern auch ein entscheidender Faktor für unsere Fähigkeit, schnell zu skalieren und der aktuellen Dringlichkeit des Augenblicks gerecht zu werden."