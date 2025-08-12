Learning Tree International kündigt neue ISACA KI-Zertifizierungen und Elite+-Partnerschaft an

Learning Tree führt außerdem Schulungen für drei der neuesten Zertifizierungen der ISACA ein, die auf die Herausforderungen neuer Technologien ausgerichtet sind:

HERNDON, Va., 12. August 2025 /PRNewswire/ -- Learning Tree International ist stolz darauf, seine Ernennung zum globalen Elite+ Partner und autorisierten offiziellen Schulungsanbieter für ISACA-Zertifizierungen bekannt zu geben. Dieser Meilenstein festigt die Führungsposition von Learning Tree als Anbieter von erstklassigen Unternehmensschulungen in Nordamerika und signalisiert die strategische globale Expansion des Unternehmens.

Advanced Audit in AI (AAIA): Governance-Rahmenwerke, die die Rechenschaftspflicht in KI-Systemen gewährleisten.

Governance-Rahmenwerke, die die Rechenschaftspflicht in KI-Systemen gewährleisten. Advanced AI in Security Management (AAISM): Fähigkeiten zur Sicherung KI-gesteuerter Systeme und zur Bewältigung sich entwickelnder Risiken.

Fähigkeiten zur Sicherung KI-gesteuerter Systeme und zur Bewältigung sich entwickelnder Risiken. Certified in Cloud Oversight and Assurance (CCOA): Kompetenz in den Bereichen Governance, Risiko und Sicherheit für komplexe Cloud-Umgebungen.

„Der Erhalt des Elite+-Partnerstatus mit ISACA unterstreicht unser Engagement, Lernende sowohl mit erstklassigen Zertifizierungen als auch mit zukunftsfähigen Kompetenzen auszustatten", so David Brown, CEO von Learning Tree International. „Mit der Weiterentwicklung der Technologie müssen auch die Fachleute, die sie vorantreiben, Schritt halten. Unsere Zusammenarbeit mit ISACA stellt sicher, dass Unternehmen selbstbewusst Talente entwickeln können, um widerstandsfähige, sichere und zukunftsorientierte Unternehmen aufzubauen."

Mit diesen neuen KI- und Cloud-Zertifizierungen rüstet Learning Tree Fachleute für eine Zukunft, in der Governance, Ethik und Sicherheit entscheidend für Innovation sind. Diese Angebote spiegeln die Mission von Learning Tree wider, globale Unternehmen dabei zu unterstützen, sich an die komplexe digitale Landschaft von heute anzupassen, zu wachsen und erfolgreich zu sein.

