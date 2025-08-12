Nach Inflation: Zinsen ungeklärt - und das Nvidia-China-Wunder!

Nach den Daten weitgehend wie erwartet ausgefallenen Daten zur Inflation in den USA ist unklar, ob die Fed im September die Zinsen senken wird. Nach wenn die Aktienmärkte fest davon ausgehen (nicht aber die Anleihemärkte - Renditen unverändert). Aber erste Aussagen aus der Fed (Fed-Mitglied Schmid) zeigen ein anderes Bild - und dafür gibt es gute Gründe, weil vor allem jene Kategorien "heiß" waren, die für die Fed besonders wichtig sind (Core und Supercore). China hat faktisch seinen Tech-Giganten verboten, die H20-Chips von Nvidia zu kaufen - damit fallen viele Milliarden Dollar an Umsatz für den US-Chip-Konzern weg. Und was macht die Nvidia-Aktie daraus? Sie steigt leicht. Als die Meldung kam, dass Nvidia weiter H20-Chips nach China liefern kann, war die Aktie 6% gestiegen. Verrückte Welt..

