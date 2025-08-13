Hims & Hers: Die Verluste hören einfach nicht auf!

In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sorgte Hims & Hers , eine ursprünglich auf Frauen- und Männergesundheit spezialisierte Online-Apotheke aufgrund eines explosiven Umsatzwachstums und einer entsprechenden Rallye der Aktie für großes Aufsehen.

Auch mithilfe von gemischten GLP1-Präparaten, welche vor allem dem Wachstum von Novo Nordisks Medikamenten zur Gewichtsreduktion zusetzten, erzielte Hims & Hers in den vergangenen Quartalen Umsatzanstiege von 50 bis knapp 111 Prozent. Zumindest auf bereinigter Basis konnte dabei bereits Profitabilität erreicht werden.

Nicht erst seit den Zahlen ist der Wurm drin

Doch der Kursmotor ist zuletzt ins Stocken geraten. Ein technisch überkaufter Trend sowie eine fundamental kaum zu vertretende Bewertung lähmten die Aktie. Dazu kam in der vergangenen Woche ein Quartalsbericht, der aufgrund verfehlter Umsatzerwartungen enttäuschte – und der zu hohen Kursverlusten führte.

Von diesem Rückschlag konnte sich Hims & Hers seither nicht erholen. Am Dienstag fiel die Aktie trotz eines sehr starken Gesamtmarktumfeldes, das von der Aussicht auf weitere Zinssenkungen profitierte, um weitere 3 Prozent.

Zahlreiche Insider verkaufen, vor allem der CEO

Der Grund hierfür dürfte neben der technischen Schwäche der Aktie, die inzwischen deutlich unter ihre 50-Tage-Linie gefallen ist, ein Insiderverkauf gewesen sein.

Niemand geringeres als CEO Andrew Dudum selbst hat sich von eigenen Anteilen getrennt. Wie aus am Montag an die US-Börsenaufsichtsbehörden SEC übermittelten Dokumenten hervorgeht, verkaufte Dudum am Donnerstag 660.000 Anteile mit einem Wert von 33,4 Millionen US-Dollar. Dadurch ist sein Anteil um 7 Prozent gesunken.

Verkäufe in dreistelliger Millionenhöhe – allein in diesem Jahr

Auch Carrol Harrision, Vorstand für medizinische Angelegenheiten verkaufte in der vergangenen Woche und erlöste so 3,2 Millionen US-Dollar. Bereits im Juli hatte eine ganze Reihe von Unternehmensvertretern immer wieder verkauft und Kasse gemacht:

Quelle: OpenInsider | HIMS

Werden die Daten bis zum Jahreswechsel zurückverfolgt, haben Vorstände und Verwaltungsratsmitglieder bereits Aktien zu einem dreistelligen Millionenbetrag verkauft. Der letzte Insiderkauf hingegen hatte im November zu einem Kurs von 26,45 US-Dollar stattgefunden.

Aktie dürfte unter Druck bleiben ...

Mit Blick auf die Kursentwicklung in den vergangenen 12 Monaten sind die Insiderverkäufe nicht überraschend. Die Anteile haben sich mit einem Plus von 202,4 Prozent mehr als verdreifacht. Zwischenzeitlich notierte die Aktie sogar bei 73 US-Dollar, was gegenüber dem Stand vor einem Jahr fast eine Verfünffachung bedeutet hatte.

Trotzdem lassen die Verkäufe zu fast jeder Gelegenheit Rückschlüsse über das Sentiment des Managements gegenüber dem starken Kursanstieg zu: Offenbar haben Unternehmensvertreter kein Vertrauen darin, dass die Aktie zügig in ihre hohe Bewertung hinwachsen kann und sehen daher Risiken für eine Bewertungskorrektur.

Fazit: ... auch weil die Bewertung einfach nicht stimmt

Für das laufende Geschäftsjahr wird das Unternehmen mit dem 81,5-Fachen seiner erwarteten Gewinne veranschlagt. Selbst für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits bei geschätzten 57,7. Das wird auch nicht durch das hohe Umsatz- und Gewinnwachstum gerechtfertigt, zumal das Hims & Hers auf nicht-bereinigter Basis erst vor Kurzem überhaupt profitabel geworden ist.

Auch der Blick auf andere Bewertungsvielfache zeigt, dass hier aktuell kein Investment-Case vorliegt. Dementsprechend könnten die Kursverluste noch für einige Zeit anhalten und es zu seiner ausgedehnten Konsolidierung kommen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion