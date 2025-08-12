Börsen Update
Börsen Update USA - 12.08. - US Tech 100 stark +1,18 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 44.452,27 PKT und gewinnt bisher +1,05 %.
Top-Werte: Goldman Sachs Group +3,52 %, Unitedhealth Group +2,29 %, American Express +1,94 %, The Home Depot +1,51 %, Boeing +1,31 %
Flop-Werte: Johnson & Johnson -1,69 %, McDonald's -1,44 %, IBM -1,25 %, Salesforce -0,75 %, Visa (A) -0,73 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:48) bei 23.813,60 PKT und steigt um +1,18 %.
Top-Werte: NXP Semiconductors +6,37 %, Microchip Technology +5,93 %, ON Semiconductor +5,84 %, Fortinet +4,02 %, Warner Bros. Discovery (A) +3,96 %
Flop-Werte: Axon Enterprise -5,11 %, CoStar Group -4,26 %, Verisk Analytics -3,11 %, Thomson Reuters -3,02 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,19 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.438,25 PKT und steigt um +0,95 %.
Top-Werte: United Airlines Holdings +9,42 %, Delta Air Lines (DE) +7,72 %, NXP Semiconductors +6,37 %, Microchip Technology +5,93 %, ON Semiconductor +5,84 %
Flop-Werte: Cardinal Health -8,51 %, Axon Enterprise -5,11 %, CoStar Group -4,26 %, CME Group Registered (A) -3,98 %
