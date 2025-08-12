Axon Enterprise - Aktie auf Talfahrt - 12.08.2025

Mit einer Performance von -5,11 % musste die Axon Enterprise Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Axon Enterprise-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,61 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Axon Enterprise Aktie damit um +6,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Axon Enterprise auf +20,02 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,18 % geändert.

Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,11 % 1 Monat +12,69 % 3 Monate +14,61 % 1 Jahr +111,61 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Es gibt 78 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,72 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.