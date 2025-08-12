Aktien New York
Inflationsdaten treiben an - Rekorde für Nasdaq 100 und S&P 500
- US-Börsen steigen dank Inflationsdaten, Rekorde erreicht.
- Dow Jones legt 1,07% zu, Nasdaq 100 auf 23.807 Punkte.
- Celanese-Aktien fallen um 11% nach schwacher Prognose.
NEW YORK (dpa-AFX) - Inflationsdaten haben am Dienstag die US-Börsen angeschoben. Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 erreichten Rekordhöhen. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial legte deutlich zu, ihm fehlt aber noch etwas bis zu seinem Höchststand von Ende vergangenen Jahres.
In den Vereinigten Staaten tritt die Inflation trotz höherer Zölle auf der Stelle, wie Daten für den Monat Juli zeigten. Die Auswirkungen durch die Tarife hielten sich in Grenzen, kommentierten die Ökonomen der ING Bank. Dies mache für die US-Notenbank den Weg frei, die Zinsen im September zu senken.
Nach dem verhaltenen Wochenauftakt war die Stimmung in New York daher am Dienstag gut. Der Dow gewann zuletzt 1,07 Prozent auf 44.444 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,19 Prozent auf 23.807 Punkte hoch. Der S&P 500 legte um 1,00 Prozent auf 6.437 Zähler zu.
Bester Wert im Dow waren Goldman Sachs . Die Papiere der Bank kletterten auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 3,9 Prozent. Auch Boeing waren mit plus 1,9 Prozent unter den besten Werten im Leitindex. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für Juli stützten den Kurszuwachs etwas. Analyst Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC sah vor allem die Zahlen für 737 Max und 787 positiv.
Die Aktien von Intel gewannen 4,3 Prozent. Wenige Tage nachdem Donald Trump einen Chefwechsel beim kriselnden Chipkonzern gefordert hatte, schlägt der US-Präsident versöhnliche Töne an. Der Erfolg und der Aufstieg von Intel-Chef Lip-Bu Tan seien eine "tolle Geschichte", schrieb Trump nun auf seiner Plattform Truth Social nach einem Treffen mit dem Manager.
Die Titel von Celanese brachen um 11 Prozent ein. Der Chemiekonzern hatte mit der Gewinnprognose für das dritte Quartal enttäuscht. Das Management rechnet für die zweite Jahreshälfte mit einer Abschwächung der Nachfrage in den meisten wichtigen Endmärkten.
Für die Anteile des Pharma- und Medizintechnikkonzerns Cardinal Health ging es nach Quartalszahlen um 7,5 Prozent bergab. Das Unternehmen kündigte zudem an, das auf Urologie spezialisierte Unternehmen Solaris Health für 1,9 Milliarden Dollar kaufen zu wollen./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 197,2 auf Tradegate (12. August 2025, 19:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +7,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 81,57 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,222USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von +12,69 %/+34,15 % bedeutet.
NVO ist für mich halt ein Beispiel wie Börse funktioniert und wie meine Herangehensweise ist. Muss Gewinne mitnehmen und werde es nie zu einem Tenbagger bringen. Verrechne dann wenn - wie meist möglich -Positionen im Minus sind, die rausfliegen. Einen Gedanken dazu noch, ab einer gewissen Depotgröße sind dann zig Tausend Gewinne dabei und davon gehört ein Viertel dem Staat über die Kapitalertrags-Steuer. Beim Minimieren dieser Steuer passieren natürlich Fehler und man wirft Positionen raus, die später ins Plus laufen. Alternative ist die Vererbung und in den Durcheinander der Erbschaft bekommt der Staat seinen Anteil. Kann man auch anstreben, aber ich möchte auch nicht ca 50 Positionen vererben.
Es gibt einen sehr guten Artikel, allerdings hinter der paywall:
1.Eli Lillys Zepbound überholt Novo Nordisks Wegovy in den USA bei wöchentlichen Verschreibungen. Vorteile: Höherer Gewichtsverlust und (aus meiner Sicht entscheidend... viele Patienten bevorzugen Zepbound (Eli Lilly), weil es verträglicher ist. Weniger Probleme bei den üblichen Magen-Darm-Trakt Geschichten wie Übelkeit, Verstopfung oder Erbrechen.
2.In den USA produzieren sogenannte Compounding-Apotheken Nachahmerprodukte. Diese Kopien werden unter Ausnahmeregelungen zu deutlich günstigeren Preisen über Plattformen wie Hims oder Henry Meds verkauft. Seit Ende Mai 2025 von der FDA zwar eingeschränkt, dennoch gibt es Ausnahmen, die offenbar eine unklare Marktsituation schafft. Es wird geschätzt, dass bis zu 30% des Marktes aus diesen Nachahmerprodukten besteht.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Novo Nordisk ist stärker betroffen als Eli Lilly, da etwa 80% der Kopien Novo betreffen. Eine Theorie: Die US-Regierung lässt das stillschweigend zu, weil es Eli Lilly als US-Unternehmen weniger betroffen ist.
Börsenguru bin ich definitiv nicht aber >60 und damit alt. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wird Karl Valentin zugeschrieben, ist aber auch für die Börse relevant.