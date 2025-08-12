    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Inflationsdaten treiben an - Rekorde für Nasdaq 100 und S&P 500

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen steigen dank Inflationsdaten, Rekorde erreicht.
    • Dow Jones legt 1,07% zu, Nasdaq 100 auf 23.807 Punkte.
    • Celanese-Aktien fallen um 11% nach schwacher Prognose.
    Aktien New York - Inflationsdaten treiben an - Rekorde für Nasdaq 100 und S&P 500
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Inflationsdaten haben am Dienstag die US-Börsen angeschoben. Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 erreichten Rekordhöhen. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial legte deutlich zu, ihm fehlt aber noch etwas bis zu seinem Höchststand von Ende vergangenen Jahres.

    In den Vereinigten Staaten tritt die Inflation trotz höherer Zölle auf der Stelle, wie Daten für den Monat Juli zeigten. Die Auswirkungen durch die Tarife hielten sich in Grenzen, kommentierten die Ökonomen der ING Bank. Dies mache für die US-Notenbank den Weg frei, die Zinsen im September zu senken.

    Nach dem verhaltenen Wochenauftakt war die Stimmung in New York daher am Dienstag gut. Der Dow gewann zuletzt 1,07 Prozent auf 44.444 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,19 Prozent auf 23.807 Punkte hoch. Der S&P 500 legte um 1,00 Prozent auf 6.437 Zähler zu.

    Bester Wert im Dow waren Goldman Sachs . Die Papiere der Bank kletterten auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 3,9 Prozent. Auch Boeing waren mit plus 1,9 Prozent unter den besten Werten im Leitindex. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für Juli stützten den Kurszuwachs etwas. Analyst Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC sah vor allem die Zahlen für 737 Max und 787 positiv.

    Die Aktien von Intel gewannen 4,3 Prozent. Wenige Tage nachdem Donald Trump einen Chefwechsel beim kriselnden Chipkonzern gefordert hatte, schlägt der US-Präsident versöhnliche Töne an. Der Erfolg und der Aufstieg von Intel-Chef Lip-Bu Tan seien eine "tolle Geschichte", schrieb Trump nun auf seiner Plattform Truth Social nach einem Treffen mit dem Manager.

    Die Titel von Celanese brachen um 11 Prozent ein. Der Chemiekonzern hatte mit der Gewinnprognose für das dritte Quartal enttäuscht. Das Management rechnet für die zweite Jahreshälfte mit einer Abschwächung der Nachfrage in den meisten wichtigen Endmärkten.

    Für die Anteile des Pharma- und Medizintechnikkonzerns Cardinal Health ging es nach Quartalszahlen um 7,5 Prozent bergab. Das Unternehmen kündigte zudem an, das auf Urologie spezialisierte Unternehmen Solaris Health für 1,9 Milliarden Dollar kaufen zu wollen./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 197,2 auf Tradegate (12. August 2025, 19:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +7,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 81,57 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,222USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von +12,69 %/+34,15 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
