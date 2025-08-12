ClariMed Inc. übernimmt We Are Human und expandiert damit in den südöstlichen Markt

CHADDS FORD, Pa., 12. August 2025 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Zulassung von medizinischen Geräten mit Fokus auf den Menschen, gab heute die strategische Übernahme von We Are Human bekannt, einem in Großbritannien und den USA ansässigen Beratungsunternehmen, das sich auf nutzerorientiertes Design und Forschung im Bereich MedTech-Innovationen spezialisiert hat. Durch die Übernahme erweitert ClariMed seine geografische Reichweite im Südosten der USA durch die hochmoderne Forschungseinrichtung von We Are Human in Atlanta und treibt gleichzeitig seine Mission voran, innovative, menschenorientierte medizinische Technologien zu entwickeln und sie den Gemeinden zugänglich zu machen, die sie benötigen.

Das Expertenteam von We Are Human und das in Atlanta ansässige Usability Lab schließen sich dem wachsenden Netzwerk von ClariMed an; Gründerin Annmarie Nicolson wird zum Principal ernannt

Annmarie Nicolson, Gründerin von We Are Human, wird als Principal zu ClariMed stoßen und ihre umfangreiche Erfahrung in den Bereichen frühzeitige formative Forschung, kontextbezogene Untersuchung und UX-Forschung für MedTech-Innovationen in das Führungsteam einbringen. Durch die Übernahme werden das gesamte Team von We Are Human und dessen Forschungszentrum in Atlanta Teil der ClariMed-Familie, wodurch das Unternehmen seine Präsenz im Südosten der USA ausbaut.

„Diese Übernahme steht für unser anhaltendes Engagement für unsere nutzerorientierte Ausrichtung und gleichzeitig für die Erweiterung unserer Reichweite und Stärkung unserer Kompetenzen", so Kelley Kendle, CEO von ClariMed. „Regionale Unterschiede ermöglichen es uns, besser auf die Bedürfnisse unserer Patienten einzugehen und unsere Mission voranzutreiben, Medizintechnik sicherer, intuitiver und wirkungsvoller für die Menschen zu machen, die sie am dringendsten benötigen. Dies ist nicht nur eine Fusion von Kompetenzen, sondern eine tiefgreifende Angleichung von Werten."

Die Übernahme stärkt die Position von ClariMed als integrierter Dienstleistungspartner für medizinische Geräte und erweitert das Fachwissen in den Bereichen User Experience Research, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Designvalidierung sowohl auf dem US-amerikanischen als auch auf dem britischen Markt. We Are Human verfügt über die Zertifizierung nach ISO 13485 und umfangreiche Erfahrung mit den Anforderungen der IEC-62366 und den FDA-Leitlinien. Das Unternehmen hat Forschungen mit Hunderten von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, Laien und verschiedenen Patientengruppen durchgeführt. Das Labor in Atlanta wird als neueste Forschungseinrichtung von ClariMed dienen und Zugang zu vielfältigen Studienpopulationen im Südosten der USA bieten, während es gleichzeitig den wachsenden Kundenstamm des Unternehmens unterstützt.