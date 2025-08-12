    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck
    RBC stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 309 auf 295 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus Währungseffekten, schrieb Mandeep Jagpal am Dienstag./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:00 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,52 % und einem Kurs von 257,4EUR auf Tradegate (12. August 2025, 20:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Mandeep Jagpal
    Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 295
    Kursziel alt: 309
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



